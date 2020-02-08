Отец Джоковича: “Надалю нужно было быть мужчиной, Новак никогда не жалуется на болельщиков”

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Кубок Федерации. Украина – Хорватия 3:0. Live-блог дня

Марта Костюк и Катарина Завацкая прокомментировали выступление в паре за сборную Украины

Кубок Федерации. Костюк и Завацкая выиграли в парном матче против Хорватии

Элина Свитолина: "В решающем сете старалась переломить ритм соперницы и сократить свои ошибки"

Срджан Джокович – о триумфе на Australian Open, болельщиках в Мельбурне и предстоящих победах своего сына.



Об итогах Открытого чемпионата Австралии

“Никто не подводит итоги, пока не сыгран Открытый чемпионат США. Только в середине сентября будут сформированы какие-то впечатления. Впереди еще 3 турнира Большого Шлема и когда Новак их выиграет, а они их выиграет, то мы сядем и проанализируем все”.

О переживаниях в финале Australian Open

“Мне было чрезвычайно трудно смотреть этот матч вживую. Но я знаю, кто у меня есть: у меня есть самый лучший сын и самый лучший спортсмен в мире. Когда это важно, он показывает, насколько он лучше других. Так случилось и на этот раз. Всегда ужасно трудно смотреть матчи, я еле их переношу, поэтому стараюсь свести это время к минимуму. Когда у вас, молодые люди, будут дети, вы поймете, что я имею в виду. Мои дети – великолепны во всех смыслах, они превзошли меня уже давно и это мой самый большой успех”.

О проблемах Новака в матче против Тима

“Я не видел этого, я катался по городу на машине где-то полтора часа, а затем приехал уже в середине четвертого сета, когда Новак заиграл. Я придерживаюсь той точки зрения, что это не Тим выиграл эти сеты, а Новак проиграл два сета, но выиграл три”.

Об атмосфере на стадионе

“И не говорите. Семикратный чемпион турнира играет на центральном корте, где он не проиграл ни одного финала, против некого австрийца и они болеют за австрийца? Представляете, какое это неуважение. Но такое же случается и в Лондоне, и в Нью-Йорке, в Париже не настолько, но так же и в Мадриде.. Это спорт богатых людей, которые не могут свыкнуться с мыслью, что кто-то из бедной и маленькой Сербии является вот уже 10 лет лучшим игроком в мире. Но болея против него, они дают Новаку больше сил и делают его лучшим игроком всех времен по всем статистическим данным. Он лучший игрок всех времен и когда закончит свою карьеру, то он как серб будет жить в своей стране, со своим народом и в своем городе”.

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О комментариях Рафаэля Надаля на ATP Cup

“С Новаком такое происходит постоянно по всему миру и он не жалуется. В Сиднее наши потрясающие игроки выиграли Чемпионат мира, здесь было много наших болельщиков. Надаль, к примеру, не смог совладать с тем, что зрители болели за Новака, а Новак проходит через это уже 15 лет и никогда не жалуется. Так что, будь мужчиной, будь спортсменом и воздай по заслугам сопернику. В Мадриде, Лондоне и Нью-Йорке Новак показывает этому богатому западному миру, который думает, что он лучше нас, что это не так, что мы все равны, что мы, сербы, – древняя европейская нация и нам нечего стыдиться”.

О жизни в Белграде во время войны

“Новаку было 12, Марко – 8 лет, а Джордже – 4 года, и мы все были в городе, когда шли бомбежки. Мы постоянно вскакивали с кровати, чтобы укрыться, потому что тогда все спали вместе. С этими травмами мы живём всю жизнь. Все можно простить, но только не это, когда бомбят мою страну, мой народ, моих детей, молодые люди уже 20 лет живут с этой травмой. Но Новак, например, показывает, что нет ничего невозможного, что мы, древний европейский народ, что мы боремся за свой статус и никто не может запретить нам бороться, петь наши патриотические песни, не обижая никого, но поддерживая себя и свой народ”.

О критике за исполнение народных песен после победы на ATP Cup

(«После военного марша вы взялись за песни о Косово? Вы можете быть чемпионом ATP, но глубоко внутри оставаться тем же примитивным балканским националистом и шовинистом», – прокомментировал посол Косово в республике Болгария Эдон Чана празднование сербской команды).

“Это ужас и нам очень жаль, что так произошло. Мы же патриоты, как и большинство сербов, но мы не шовинисты, мы не ненавидим других, просто любим свой народ. Вы хотите запретить нам любить наш народ? Так вот, ничего не выйдет. Пока есть хотя бы один серб, то всегда будут существовать и Сербия, и Косово. Это святая земля для сербов, как для евреев Иерусалим. Люди не могут существовать без самоидентификации, без своей корней и генов. В кого бы мы превратились, если бы у нас это забрали. Такого просто быть не может.

Новак не дает никому никакого повода, чтобы его ненавидеть. Особенно, в его родной стране, среди его народа. Те, кто так делает, постоянно ищут причину его успеха. Но таких людей совсем мало, большинство сербов говорят, что они гордятся таким соотечественником”.

О рекорде на турнирах Большого Шлема

“В этом году Новак сравняется по числу титулов с Федерером, когда выиграет все оставшиеся 3 турнира Большого Шлема. Я также думаю, что 6 или 7 октября он повторит и его рекорд по неделям на первой строчке рейтинга. Это все, что осталось. Между тем он выиграет еще и Олимпийские игры. Так что, мы можем планировать следующее интервью на ранний июнь после Ролан Гаррос, потом на ранний июль после Уимблдона и на ранний сентябрь после US Open”.

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Источник:

telegraf.rs

Фото: Getty Images.