Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией

Сборная Украины пробилась в плей-офф Кубка Федерации

Источник – Чемпион.

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины провела заключительный матч Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

В решающей игре наша команда одержала победу над сборной Эстонии.

Украина вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Кубок Федерации по теннису среди женщин

Группа И

Третий матч, 8 февраля

Марта Костюк / Даяна Ястремская – Анетт Контавейт / Елена Малыгина 6-2, 6-0