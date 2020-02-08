Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией

Сборная Украины пробилась в плей-офф Кубка Федерации
Источник – Чемпион.
Сегодня, 8 февраля, сборная Украины провела заключительный матч Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.
В решающей игре наша команда одержала победу над сборной Эстонии.
Украина вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Третий матч, 8 февраля
Марта Костюк / Даяна Ястремская – Анетт Контавейт / Елена Малыгина 6-2, 6-0
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: