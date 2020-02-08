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Теннис

Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией

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Сборная Украины пробилась в плей-офф Кубка Федерации

Источник – Чемпион.

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины провела заключительный матч Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

В решающей игре наша команда одержала победу над сборной Эстонии.

Украина вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Третий матч, 8 февраля

Марта Костюк / Даяна Ястремская – Анетт Контавейт / Елена Малыгина 6-2, 6-0

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Источник: champion.com.ua
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