Санкт-Петербург. Страхова сыграет в квалификации

Новости

Марта Костюк и Катарина Завацкая прокомментировали выступление в паре за сборную Украины

Кубок Федерации. Костюк и Завацкая выиграли в парном матче против Хорватии

Элина Свитолина: "В решающем сете старалась переломить ритм соперницы и сократить свои ошибки"

Украина – Хорватия 2:0. Live. Кубок Федерации (Групповой этап)

Валерия Страхова будет бороться за место в основной сетке турнира в России



St. Petersburg Ladies Trophy – Premier

Санкт-Петербург, Россия • 10-16 февраля • хард (зал) • $848,000

Действующая чемпионка: Кики Бертенс (Нидерланды)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

В первом раунде украинка, занимающая 360-ю строчку в рейтинге WTA, встретится с четвёртой сеяной Кристи Ан (№97) из США.

Это будет третье выступление Страховой в квалификации данного турнира: в 2016 и 2017 годах она проигрывала в стартовом круге. Ранее в этом сезоне Валерия провела один матч – в конце января проиграла в первом круге 25-тысячника ITF в Казани.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь