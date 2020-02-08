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Санкт-Петербург. Страхова сыграет в квалификации

Евгений НикитюкНет комментариев
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Валерия Страхова будет бороться за место в основной сетке турнира в России

St. Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Россия • 10-16 февраля • хард (зал) • $848,000
Действующая чемпионка: Кики Бертенс (Нидерланды)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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В первом раунде украинка, занимающая 360-ю строчку в рейтинге WTA, встретится с четвёртой сеяной Кристи Ан (№97) из США.

Это будет третье выступление Страховой в квалификации данного турнира: в 2016 и 2017 годах она проигрывала в стартовом круге. Ранее в этом сезоне Валерия провела один матч – в конце января проиграла в первом круге 25-тысячника ITF в Казани.

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Источник: btu.org.ua
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