Санкт-Петербург. Страхова сыграет в квалификации

В первом раунде украинка, занимающая 360-ю строчку в рейтинге WTA, встретится с четвёртой сеяной Кристи Ан (№97) из США.
Это будет третье выступление Страховой в квалификации данного турнира: в 2016 и 2017 годах она проигрывала в стартовом круге. Ранее в этом сезоне Валерия провела один матч – в конце января проиграла в первом круге 25-тысячника ITF в Казани.
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