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Теннис

Шербур. Марченко стартует на челленджере во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Илья Марченко выступит на соревнованиях серии ATP Challenger Tour.

CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour
Шербур, Франция • 9-16 февраля • хард • €46,600
Сетка турнира: ссылка

В первом круге соперником украинца стал немец Матс Мораинг (ATP 228).

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Для теннисистов это будет первый очный матч.

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Источник: btu.org.ua
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