Шербур. Марченко стартует на челленджере во Франции

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Илья Марченко выступит на соревнованиях серии ATP Challenger Tour.CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger TourШербур, Франция • 9-16 февраля • хард • €46,600Сетка турнира: ссылка
В первом круге соперником украинца стал немец Матс Мораинг (ATP 228).
Для теннисистов это будет первый очный матч.
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