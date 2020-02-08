Шербур. Марченко стартует на челленджере во Франции

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Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией

Кубок Федерации. Свитолина проигрывает Контавейт в двухчасовом противостоянии

Илья Марченко выступит на соревнованиях серии ATP Challenger Tour.



CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour

Шербур, Франция • 9-16 февраля • хард • €46,600

Сетка турнира: ссылка

В первом круге соперником украинца стал немец Матс Мораинг (ATP 228).

Для теннисистов это будет первый очный матч.

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