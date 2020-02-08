Свитолина Контавейт уступила в матче Кубка Федерации

Судьба матча Эстония – Украины решится в третьей игре

#Свитолина, #Контавейт, #Кубок Федерации

Источник – Чемпион.

В плей-офф Кубка Федерации по теннису состоялся второй матч – Украина – Эстония.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встречалась с Анетт Контавейт (22).

Кубок Федерации по теннису среди женщин

I Евро-Африканская зона, плей-офф

Второй матч, 8 февраля

Анетт Контавейт – Элина Свитолина 6:3, 5:7 (5), 6:2

Напомним, Ястремская разобралась с Малыгиной в матче Кубка Федерации.