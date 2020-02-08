Свитолина одолела Фетт в матче Кубка Федерации

Украина досрочно победила Хорватию
#Фетт, #Свитолина
Источник – Чемпион.
В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся второй матч.
Украинка Элина Свитолина встречалась с Яной Фетт. Элина праздновала победу в трех сетах.
Матч продолжался 1 час 51 минуту.
Ранее, в первом матче Ястремская расправилась с Бошкович. То же Украина досрочно победила Хорватию.
Сегодня в третьем матче противостояния в парном матче Украину будут представлять Цуренко и Завацкая.
Кубок Федерации по теннису среди женщин
Группа И
Второй матч, 7 февраля
Элина Свитолина (4) – Яна Фетт (234) 6:3, 3:6, 6:1
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