Свитолина одолела Фетт в матче Кубка Федерации

Украина досрочно победила Хорватию

#Фетт, #Свитолина

Источник – Чемпион.

В противостоянии группы Кубка Федерации по теннису среди женщин Украина – Хорватия состоялся второй матч.

Украинка Элина Свитолина встречалась с Яной Фетт. Элина праздновала победу в трех сетах.

Матч продолжался 1 час 51 минуту.

Ранее, в первом матче Ястремская расправилась с Бошкович. То же Украина досрочно победила Хорватию.

Сегодня в третьем матче противостояния в парном матче Украину будут представлять Цуренко и Завацкая.

Кубок Федерации по теннису среди женщин

Группа И

Второй матч, 7 февраля

Элина Свитолина (4) – Яна Фетт (234) 6:3, 3:6, 6:1