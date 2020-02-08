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Теннис

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 8 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 8 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Мидленд, США ($100,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала

: | Ангелина Калинина (Украина, 7) – Кэти Макнелли (США, 2)

Трнава, Словакия ($25,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. Финал

15:00 | Анна Познихиренко/Виктория Кан (Украина/Россия) – Мириам Колодзиёва/Лаура-Йоана Паар (Чехия/Румыния)

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 8 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Кишинёв, Молдова (Grade 2; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1/2 финала

09:00 | Анастасия Лопата (Украина, Q) – Татьяна Баркова (Россия, 3)

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Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 8 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Зимний кубок Европы (Пуща-Водица, Украина) (U16; Boys – D; Hard – Indoor)
Зональный турнир. Плей-офф за 5-8 место

Украина – Швеция

Зимний кубок Европы (Карлскрона, Швеция) (U16; Girls – D; Hard – Indoor)
Зональный турнир. Полуфинал

Украина Германия

Зимний кубок Европы (Пловдив, Болгария) (U14; Girls – A; Hard – Indoor)
Зональный турнир. Полуфинал

Украина – Австрия

Зимний кубок Европы (Хухем-Штаммельн, Германия) (U14; Boys – B; Hard – Indoor)
Зональный турнир. Полуфинал

Украина – Германия

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Источник: btu.org.ua
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