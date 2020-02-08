Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 8 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистовМидленд, США ($100,000; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/4 финала
: | Ангелина Калинина (Украина, 7) – Кэти Макнелли (США, 2)
Трнава, Словакия ($25,000; Hard – Indoor)Пары. Основная сетка. Финал
15:00 | Анна Познихиренко/Виктория Кан (Украина/Россия) – Мириам Колодзиёва/Лаура-Йоана Паар (Чехия/Румыния)
Кишинёв, Молдова (Grade 2; Hard – Indoor)Основная сетка. 1/2 финала
09:00 | Анастасия Лопата (Украина, Q) – Татьяна Баркова (Россия, 3)
Зимний кубок Европы (Пуща-Водица, Украина) (U16; Boys – D; Hard – Indoor)Зональный турнир. Плей-офф за 5-8 место
Украина – Швеция
Зимний кубок Европы (Карлскрона, Швеция) (U16; Girls – D; Hard – Indoor)Зональный турнир. Полуфинал
Украина Германия
Зимний кубок Европы (Пловдив, Болгария) (U14; Girls – A; Hard – Indoor)Зональный турнир. Полуфинал
Украина – Австрия
Зимний кубок Европы (Хухем-Штаммельн, Германия) (U14; Boys – B; Hard – Indoor)Зональный турнир. Полуфинал
Украина – Германия
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях, чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: