Баїн: Работаем над планом B и С для Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская работает над улучшением стабильности своей игры.
Об этом рассказал тренер украинки Саша Баїн.
“Назовите элементы, за счет которых Даяна может улучшить свою игру? Вряд ли я открою для кого-то секрет, если скажу, что она обладает невероятной ударной силой. В целом, она очень хорошая теннисистка, но, конечно же, мы можем улучшить ее стабильность.
Мы очень много работаем над тем, чтобы найти для нее план B и план C. Если у нее это будет получаться, у многих девушек в туре будут огромные проблемы”, – рассказал Баїн.
Ранее, Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации.
Напомним, определился состав сборной Украины на матч с Эстонией.