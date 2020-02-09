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Теннис

Баїн: Работаем над планом B и С для Ястремской

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Саша Баїн прокомментировал игру Даяны Ястремской

#Ястремская

Источник – sport.ua.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская работает над улучшением стабильности своей игры.

Об этом рассказал тренер украинки Саша Баїн.

“Назовите элементы, за счет которых Даяна может улучшить свою игру? Вряд ли я открою для кого-то секрет, если скажу, что она обладает невероятной ударной силой. В целом, она очень хорошая теннисистка, но, конечно же, мы можем улучшить ее стабильность.

Мы очень много работаем над тем, чтобы найти для нее план B и план C. Если у нее это будет получаться, у многих девушек в туре будут огромные проблемы”, – рассказал Баїн.

Ранее, Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации.

Напомним, определился состав сборной Украины на матч с Эстонией.

Источник: champion.com.ua
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