Элина Свитолина: “Очень хочу, чтобы матчи плей-офф Кубка Федерации прошли в Украине”

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре
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Первая ракетка Украины пообщалась с журналистами после матча с Эстонией.
– Чем больше всего запомнился турнир в Таллине? – Больше всего болельщиками. По сравнению с другими командами у нас была очень классная поддержка. Наших фанов было слышно издалека, это придавало энергии. В тяжелых матчах удавалось до конца верить в свои силы.
– Отличалась ли как-то игра против Эстонии на центральном корте от выступлений в предыдущие два дня? – Конечно же, приятнее играть на большом корте, тем более я уже к этому привыкла.
– Получилось ли подружиться с девушками, с которыми играли в одной команде? Возможно, до этого кого-то не знали лично? – До этого турнира я всех знала и у нас сложились довольно дружественные отношения. Приятно, что все с уважением отнеслись друг к другу.
– В апреле сборной Украины предстоит сыграть плей-офф. Впишется этот командный турнир в плотный график четвертой ракетки мира? – Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде.