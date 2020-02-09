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Теннис

Элина Свитолина: “Очень хочу, чтобы матчи плей-офф Кубка Федерации прошли в Украине”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Первая ракетка Украины пообщалась с журналистами после матча с Эстонией.

– Чем больше всего запомнился турнир в Таллине?
– Больше всего болельщиками. По сравнению с другими командами у нас была очень классная поддержка. Наших фанов было слышно издалека, это придавало энергии. В тяжелых матчах удавалось до конца верить в свои силы.

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– Отличалась ли как-то игра против Эстонии на центральном корте от выступлений в предыдущие два дня?
– Конечно же, приятнее играть на большом корте, тем более я уже к этому привыкла.

– Получилось ли подружиться с девушками, с которыми играли в одной команде? Возможно, до этого кого-то не знали лично?
– До этого турнира я всех знала и у нас сложились довольно дружественные отношения. Приятно, что все с уважением отнеслись друг к другу.

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– В апреле сборной Украины предстоит сыграть плей-офф. Впишется этот командный турнир в плотный график четвертой ракетки мира?
– Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде.

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Источник:
sport.ua

Источник: btu.org.ua
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