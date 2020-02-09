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Теннис

Ястремская разобралась с Малыгиной в матче Кубка Федерации

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Даяна Ястремская выиграла первый матч Украины в противостоянии с Эстонией

#Ястремская, #Кубок Федерации

Источник – Чемпион.

В плей-офф Кубка Федерации по теннису состоялся первый матч – Украина – Эстония.

Украинка Даяна Ястремская (26) в двух сетах обыграла Елену Малигіну (553).

Матч продолжался 59 минут. Украинка в двух партиях смогла проиграть лишь 4 гейма.

Кубок Федерации по теннису среди женщин
I Евро-Африканская зона, плей-офф
Первый матч, 8 февраля

Даяна Ястремская – Елена Малыгина 6:3, 6:1

Ранее, Ястремская переиграла Бошкович в матче Кубка Федерации.

Напомним, определился состав сборной Украины на матч с Эстонией.

Источник: champion.com.ua
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