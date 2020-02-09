Ким Клейстерс получила wild card на турнире в Дубае

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Экс-первая ракетка мира сыграет на турнире WTA Premier в ОАЭ, который пройдёт 17-22 февраля. Организаторы соревнований предоставили Клейстерс wild card в основную сетку.

“Это волнительный момент для меня. Я знаю, что это будет будет юбилей проведения, так что для меня это огромная честь вернуться в Тур и дебютировать именно на этом турнире. Я уже не могу дождаться своего первого матча, чтобы сыграть перед потрясающими болельщиками. Поддержка с их стороны после моего объявления о возвращении была невероятной”.

Напомним, что ранее Клейстерс планировала возобновить выступления на турнире в Монтеррее в начале марта, затем сыграть в Индиан-Уэллс и Чарльстоне.

В основной сетке турнира в Дубае сыграют Элина Свитолина, также получившая wild card, и Даяна Ястремская. Ранее с соревнований снялась первая ракетка мира Эшли Барти. С заявочным списком можно ознакомиться здесь.

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