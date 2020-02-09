Кубок Федерации. Азиатский зональный турнир состоится в марте

Новости

Зимний кубок Европы (U14). Украина сыграет в финальной части турнира

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией

ITF определила место проведения матчей в Первой группе командного турнира



Международная теннисная федерация объявила, что матчи Кубка Федерации в Первой группе зоны Азия/Океания пройдут на хардовых кортах Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае 3-7 марта. Напомним, что в данном центре во второй половине февраля состоятся турниры WTA Premier и ATP-500.

Ранее ITF была вынуждена перенести зональный турнир из Китая из-за соображений безопасности, связанных с распространением коронавируса 2019-nCoV. Провести соревнования на этой неделе было предложено Казахстану, однако руководство страны ответило отказом.

Шесть сборных (Китай, Тайвань, Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан) будут бороться за оставшихся два места в плей-офф Кубка Федерации, который пройдёт в апреле. Участие в матчах себе уже гарантировали команды Украины, Италии, Сербии, Польши (Европа/Африка), Аргентины и Мексики (Америка).

Жеребьёвка матчей плей-офф между командами, проигравшими в Fed Cup Qualifiers, и сборными, которые победили в зональных турнирах, состоится 11 февраля в Лондоне.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

fedcup.com