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Теннис

Кубок Федерации. Азиатский зональный турнир состоится в марте

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Международная теннисная федерация объявила, что матчи Кубка Федерации в Первой группе зоны Азия/Океания пройдут на хардовых кортах Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае 3-7 марта. Напомним, что в данном центре во второй половине февраля состоятся турниры WTA Premier и ATP-500.

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Ранее ITF была вынуждена перенести зональный турнир из Китая из-за соображений безопасности, связанных с распространением коронавируса 2019-nCoV. Провести соревнования на этой неделе было предложено Казахстану, однако руководство страны ответило отказом.

Шесть сборных (Китай, Тайвань, Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан) будут бороться за оставшихся два места в плей-офф Кубка Федерации, который пройдёт в апреле. Участие в матчах себе уже гарантировали команды Украины, Италии, Сербии, Польши (Европа/Африка), Аргентины и Мексики (Америка).

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Жеребьёвка матчей плей-офф между командами, проигравшими в Fed Cup Qualifiers, и сборными, которые победили в зональных турнирах, состоится 11 февраля в Лондоне.

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Источник:
fedcup.com

Источник: btu.org.ua
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