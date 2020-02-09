Кубок Федерации. Беларусь вырывает победу у Нидерландов, разгромная победа немок, Испания прошла Японию
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Стали известны семь сборных, которые сыграют в Fed Cup Finals в апреле
Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Квалификация • 7-8 февраля
Нидерланды 2-3 Беларусь
Место проведения: Гаага, Нидерланды
Покрытие: грунт (зал)
Кики Бертенс – Александра Саснович 6:7(5), 6:2, 6:1
Аранча Рус – Арина Соболенко 2:6, 3:6
Кики Бертенс – Арина Соболенко 6:4, 6:4
Аранча Рус – Александра Саснович 6:0, 5:7, 2:6
Бертенс/Схюрс – Соболенко/Саснович 6:4, 3:6, 6:7(8)
Румыния 2-3 Россия
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния
Покрытие: хард (зал)
Елена Габриэла Русе – Екатерина Александрова 1:6, 4:6
Ана Богдан – Вероника Кудерметова 6:3, 6:7(5), 6:1
Ана Богдан – Екатерина Александрова 5:7, 6:3, 5:7
Жаклин Адина Кристиан – Вероника Кудерметова 7:5, 6:3
Кристиан/Русе – Блинкова/Калинская 3:6, 2:6
Жаклин Адина Кристиан (№197 WTA) успешно дебютировала в составе своей сборной. Это была первая победа для румынки в матчах с соперницами из Топ-50.
Бразилия 0-4 Германия
Место проведения: Флорианополис, Бразилия
Покрытие: грунт
Тельяна Перейра – Лаура Зигемунд 3:6, 3:6
Габриэла Се – Татьяна Мария 3:6, 5:7
Габриэла Се – Лаура Зигемунд 1:6, 2:6
Пигосси/Стефани – Фридсам/Лоттнер 1:6, 4:6
Испания 3-1 Япония
Место проведения: Мурсия, Испания
Покрытие: грунт
Сара Соррибес-Тормо – Наоми Осака 6:0, 6:3
Карла Суарес-Наварро – Мисаки Дои 6:3, 6:4
Карла Суарес-Наварро – Куруми Нара 6:1, 6:3
Арруабаррена/Большова – Аояма/Сибахара 2:6, 3:6
Карла Суарес-Наварро помогла своей команде пробиться в Финал Кубка Федерации в апреле. Напомним, что испанка планирует завершить профессиональную карьеру в этом году.
Швейцария 3-1 Канада
Место проведения: Биль, Швейцария
Покрытие: хард (зал)
Жиль Тайхманн – Лейла Энни Фернандес 7:6(4), 6:4
Белинда Бенчич – Габриэла Дабровски 6:1, 6:2
Белинда Бенчич – Лейла Энни Фернандес 2:6, 6:7(3)
Жиль Тайхманн – Габриэла Дабровски 6:3, 6:4
Лейла Энни Фернандес (№185) провела третий матч за сборную Канады и одержала первую победу. 17-летняя канадка обыграла пятую ракетку мира и записала в актив первую победу над соперницей из Топ-100.
Бельгия 3-1 Казахстан
Место проведения: Кортрейк, Бельгия
Покрытие: хард (зал)
Элис Мертенс – Зарина Дияс 1:6, 6:2, 6:1
Исалин Бонавентюр – Юлия Путинцева 6:3, 6:7(2), 2:6
Элис Мертенс – Юлия Путинцева 6:1, 7:6(1)
Кирстен Флипкенс – Зарина Дияс 6:3, 6:4
Словакия 3-1 Великобритания
Место проведения: Братислава, Словакия
Покрытие: грунт (зал)
Анна-Каролина Шмидлова – Хизер Уотсон 6:2, 6:3
Виктория Кужмова – Гарриет Дарт 6:7(3), 6:3, 7:5
Ребекка Шрамкова – Хизер Уотсон 0:6, 5:7
Анна-Каролина Шмидлова – Гарриет Дарт 7:5, 6:3
По итогам двух дней в Финал Кубка Федерации, который состоится в апреле, прошли: Беларусь, Россия, Германия, Испания, Швейцария, Бельгия и Словакия. Ранее участие на турнире в Будапеште себе гарантировали Франция и Австралия (финалисты в 2019 году), Венгрия (хозяйка кортов) и Чехия (wild card).
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Фото: fedcup.com.