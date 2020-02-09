Новое на сайте

еще
Воскресенье, 9 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисКубок Федерации. Беларусь вырывает победу у Нидерландов, разгромная победа немок, Испания прошла Японию
Теннис

Кубок Федерации. Беларусь вырывает победу у Нидерландов, разгромная победа немок, Испания прошла Японию

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 19:32

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Вчера, 18:37

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Вчера, 18:10

Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией

Вчера, 16:37

Кубок Федерации. Свитолина проигрывает Контавейт в двухчасовом противостоянии

Стали известны семь сборных, которые сыграют в Fed Cup Finals в апреле

Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Квалификация • 7-8 февраля

Нидерланды 2-3 Беларусь
Место проведения: Гаага, Нидерланды
Покрытие: грунт (зал)

Кики Бертенс – Александра Саснович 6:7(5), 6:2, 6:1
Аранча Рус – Арина Соболенко 2:6, 3:6
Кики Бертенс – Арина Соболенко 6:4, 6:4
Аранча Рус – Александра Саснович 6:0, 5:7, 2:6
Бертенс/Схюрс – Соболенко/Саснович 6:4, 3:6, 6:7(8)

Румыния 2-3 Россия
Место проведения: Клуж-Напока, Румыния
Покрытие: хард (зал)

Читайте также:  Немецкие СМИ: игрок топ-30 и еще более 100 теннисистов вовлечены в скандал с договорными матчами

Елена Габриэла Русе – Екатерина Александрова 1:6, 4:6
Ана Богдан – Вероника Кудерметова 6:3, 6:7(5), 6:1
Ана Богдан – Екатерина Александрова 5:7, 6:3, 5:7
Жаклин Адина Кристиан – Вероника Кудерметова 7:5, 6:3
Кристиан/Русе – Блинкова/Калинская 3:6, 2:6

Жаклин Адина Кристиан (№197 WTA) успешно дебютировала в составе своей сборной. Это была первая победа для румынки в матчах с соперницами из Топ-50.

Бразилия 0-4 Германия
Место проведения: Флорианополис, Бразилия
Покрытие: грунт

Тельяна Перейра – Лаура Зигемунд 3:6, 3:6
Габриэла Се – Татьяна Мария 3:6, 5:7
Габриэла Се – Лаура Зигемунд 1:6, 2:6
Пигосси/Стефани – Фридсам/Лоттнер 1:6, 4:6

Испания 3-1 Япония
Место проведения: Мурсия, Испания
Покрытие: грунт

Сара Соррибес-Тормо – Наоми Осака 6:0, 6:3
Карла Суарес-Наварро – Мисаки Дои 6:3, 6:4
Карла Суарес-Наварро – Куруми Нара 6:1, 6:3
Арруабаррена/Большова – Аояма/Сибахара 2:6, 3:6

Читайте также:  Свитолина разгромно проиграла первый сет Халеп в полуфинале Уимблдона

Карла Суарес-Наварро помогла своей команде пробиться в Финал Кубка Федерации в апреле. Напомним, что испанка планирует завершить профессиональную карьеру в этом году.
Кубок Федерации. Беларусь вырывает победу у Нидерландов, разгромная победа немок, Испания прошла Японию
Швейцария 3-1 Канада
Место проведения: Биль, Швейцария
Покрытие: хард (зал)

Жиль Тайхманн – Лейла Энни Фернандес 7:6(4), 6:4
Белинда Бенчич – Габриэла Дабровски 6:1, 6:2
Белинда Бенчич – Лейла Энни Фернандес 2:6, 6:7(3)
Жиль Тайхманн – Габриэла Дабровски 6:3, 6:4

Лейла Энни Фернандес (№185) провела третий матч за сборную Канады и одержала первую победу. 17-летняя канадка обыграла пятую ракетку мира и записала в актив первую победу над соперницей из Топ-100.

Бельгия 3-1 Казахстан
Место проведения: Кортрейк, Бельгия
Покрытие: хард (зал)

Элис Мертенс – Зарина Дияс 1:6, 6:2, 6:1
Исалин Бонавентюр – Юлия Путинцева 6:3, 6:7(2), 2:6
Элис Мертенс – Юлия Путинцева 6:1, 7:6(1)
Кирстен Флипкенс – Зарина Дияс 6:3, 6:4

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Словакия 3-1 Великобритания
Место проведения: Братислава, Словакия
Покрытие: грунт (зал)

Анна-Каролина Шмидлова – Хизер Уотсон 6:2, 6:3
Виктория Кужмова – Гарриет Дарт 6:7(3), 6:3, 7:5
Ребекка Шрамкова – Хизер Уотсон 0:6, 5:7
Анна-Каролина Шмидлова – Гарриет Дарт 7:5, 6:3

По итогам двух дней в Финал Кубка Федерации, который состоится в апреле, прошли: Беларусь, Россия, Германия, Испания, Швейцария, Бельгия и Словакия. Ранее участие на турнире в Будапеште себе гарантировали Франция и Австралия (финалисты в 2019 году), Венгрия (хозяйка кортов) и Чехия (wild card).

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: fedcup.com.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Калинина пробилась в полуфинал турнира в США

Элина Свитолина: “Очень хочу, чтобы матчи плей-офф Кубка Федерации прошли в Украине”

Баїн: Работаем над планом B и С для Ястремской

Монпелье. Поспишил и Монфис встретятся в финале турнира

Ястремская разобралась с Малыгиной в матче Кубка Федерации

Закрыть