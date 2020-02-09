Кубок Федерации. Беларусь вырывает победу у Нидерландов, разгромная победа немок, Испания прошла Японию

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Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Квалификация • 7-8 февраля

Нидерланды 2-3 Беларусь

Место проведения: Гаага, Нидерланды

Покрытие: грунт (зал)

Кики Бертенс – Александра Саснович 6:7(5), 6:2, 6:1

Аранча Рус – Арина Соболенко 2:6, 3:6

Кики Бертенс – Арина Соболенко 6:4, 6:4

Аранча Рус – Александра Саснович 6:0, 5:7, 2:6

Бертенс/Схюрс – Соболенко/Саснович 6:4, 3:6, 6:7(8)

Румыния 2-3 Россия

Место проведения: Клуж-Напока, Румыния

Покрытие: хард (зал)

Елена Габриэла Русе – Екатерина Александрова 1:6, 4:6

Ана Богдан – Вероника Кудерметова 6:3, 6:7(5), 6:1

Ана Богдан – Екатерина Александрова 5:7, 6:3, 5:7

Жаклин Адина Кристиан – Вероника Кудерметова 7:5, 6:3

Кристиан/Русе – Блинкова/Калинская 3:6, 2:6

Жаклин Адина Кристиан (№197 WTA) успешно дебютировала в составе своей сборной. Это была первая победа для румынки в матчах с соперницами из Топ-50.

Бразилия 0-4 Германия

Место проведения: Флорианополис, Бразилия

Покрытие: грунт

Тельяна Перейра – Лаура Зигемунд 3:6, 3:6

Габриэла Се – Татьяна Мария 3:6, 5:7

Габриэла Се – Лаура Зигемунд 1:6, 2:6

Пигосси/Стефани – Фридсам/Лоттнер 1:6, 4:6

Испания 3-1 Япония

Место проведения: Мурсия, Испания

Покрытие: грунт

Сара Соррибес-Тормо – Наоми Осака 6:0, 6:3

Карла Суарес-Наварро – Мисаки Дои 6:3, 6:4

Карла Суарес-Наварро – Куруми Нара 6:1, 6:3

Арруабаррена/Большова – Аояма/Сибахара 2:6, 3:6

Карла Суарес-Наварро помогла своей команде пробиться в Финал Кубка Федерации в апреле. Напомним, что испанка планирует завершить профессиональную карьеру в этом году.



Швейцария 3-1 Канада

Место проведения: Биль, Швейцария

Покрытие: хард (зал)

Жиль Тайхманн – Лейла Энни Фернандес 7:6(4), 6:4

Белинда Бенчич – Габриэла Дабровски 6:1, 6:2

Белинда Бенчич – Лейла Энни Фернандес 2:6, 6:7(3)

Жиль Тайхманн – Габриэла Дабровски 6:3, 6:4

Лейла Энни Фернандес (№185) провела третий матч за сборную Канады и одержала первую победу. 17-летняя канадка обыграла пятую ракетку мира и записала в актив первую победу над соперницей из Топ-100.

Бельгия 3-1 Казахстан

Место проведения: Кортрейк, Бельгия

Покрытие: хард (зал)

Элис Мертенс – Зарина Дияс 1:6, 6:2, 6:1

Исалин Бонавентюр – Юлия Путинцева 6:3, 6:7(2), 2:6

Элис Мертенс – Юлия Путинцева 6:1, 7:6(1)

Кирстен Флипкенс – Зарина Дияс 6:3, 6:4

Словакия 3-1 Великобритания

Место проведения: Братислава, Словакия

Покрытие: грунт (зал)

Анна-Каролина Шмидлова – Хизер Уотсон 6:2, 6:3

Виктория Кужмова – Гарриет Дарт 6:7(3), 6:3, 7:5

Ребекка Шрамкова – Хизер Уотсон 0:6, 5:7

Анна-Каролина Шмидлова – Гарриет Дарт 7:5, 6:3

По итогам двух дней в Финал Кубка Федерации, который состоится в апреле, прошли: Беларусь, Россия, Германия, Испания, Швейцария, Бельгия и Словакия. Ранее участие на турнире в Будапеште себе гарантировали Франция и Австралия (финалисты в 2019 году), Венгрия (хозяйка кортов) и Чехия (wild card).



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Фото: fedcup.com.