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Теннис

Кубок Федерации. США празднуют победу над Латвией в решающем парном матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кубок Федерации – The World Cup of Tennis
Квалификация • 7-8 февраля

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США 3-2 Латвия
Место проведения: Эверетт, США
Покрытие: хард (зал)

София Кенин – Анастасия Севастова 6:2, 6:2
Серена Уильямс – Елена Остапенко 7:6(4), 7:6(3)
София Кенин – Елена Остапенко 3:6, 6:2, 2:6
Серена Уильямс – Анастасия Севастова 6:7(5), 6:3, 6:7(4)
Маттек-Сэндс/Кенин – Остапенко/Севастова 6:4, 6:0

Елена Остапенко, обыграв чемпионку Australian Open (седьмую ракетку мира), одержала свою первую победу над соперницей из Топ-10 с сентября прошлого года, когда победила Каролину Плишкову (№2) в Пекине.

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Анастасия Севастова сравняла счёт в противостояниях с Сереной Уильямс: в 2018 году она проиграла американке в полуфинале Открытого чемпионата США. Латвийка впервые с октября 2018 года обыграла теннисистку из Топ-10. Также это было первое поражение для Уильямс в одиночных матчах Кубка Федерации. Ранее она одержала 14 побед подряд.

София Кенин успешно провела свой дебютный парный матч в Кубке Федерации и вместе с одной из лучших парниц США принесла победу своей команде в противостоянии с Латвией.

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Сборная США стала последней обладательницей путёвки в Финал Кубка Федерации, который пройдёт в Будапеште 14-19 апреля. С другими результатами Fed Cup Qualifiers можно ознакомиться здесь.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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