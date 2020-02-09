Кубок Федерации. США празднуют победу над Латвией в решающем парном матче

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Американская сборная обеспечила себе выступление в Финале командного турнира



Кубок Федерации – The World Cup of Tennis

Квалификация • 7-8 февраля

США 3-2 Латвия

Место проведения: Эверетт, США

Покрытие: хард (зал)

София Кенин – Анастасия Севастова 6:2, 6:2

Серена Уильямс – Елена Остапенко 7:6(4), 7:6(3)

София Кенин – Елена Остапенко 3:6, 6:2, 2:6

Серена Уильямс – Анастасия Севастова 6:7(5), 6:3, 6:7(4)

Маттек-Сэндс/Кенин – Остапенко/Севастова 6:4, 6:0

Елена Остапенко, обыграв чемпионку Australian Open (седьмую ракетку мира), одержала свою первую победу над соперницей из Топ-10 с сентября прошлого года, когда победила Каролину Плишкову (№2) в Пекине.

Анастасия Севастова сравняла счёт в противостояниях с Сереной Уильямс: в 2018 году она проиграла американке в полуфинале Открытого чемпионата США. Латвийка впервые с октября 2018 года обыграла теннисистку из Топ-10. Также это было первое поражение для Уильямс в одиночных матчах Кубка Федерации. Ранее она одержала 14 побед подряд.

София Кенин успешно провела свой дебютный парный матч в Кубке Федерации и вместе с одной из лучших парниц США принесла победу своей команде в противостоянии с Латвией.

Сборная США стала последней обладательницей путёвки в Финал Кубка Федерации, который пройдёт в Будапеште 14-19 апреля. С другими результатами Fed Cup Qualifiers можно ознакомиться здесь.



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Фото: Getty Images.