Мидленд. Калинина проведёт крупнейший финал в карьере

Для победы в полуфинале нашей теннисистке понадобилась 51 минута. В активе Калининой один эйс и шесть реализованных брейк-поинтов из девяти. Соперница Ангелины сумела заработать только один брейк-поинт за матч.
Отметим, что уроженка Новой Каховки ещё ни разу за время выступлений на профессиональном уровне не играла в решающем матче турнира с таким крупным призовым фондом. Ранее её лучшим результатом был финал на 80-тысячнике в Шарлоттсвилле в 2018 году.
В финале соперницей украинки станет победительница американского противостояния между шестой сеяной Шелби Роджерс и Ириной Фалькони, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.