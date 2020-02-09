Мидленд. Калинина проведёт крупнейший финал в карьере

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Ангелина Калинина уверенно выиграла свой полуфинальный матч на турнире ITF в США



Dow Tennis Classic – ITF World Tennis Tour

Мидленд, США • 3-9 февраля • хард (зал) • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина, 7) – Джейми Лёб (США) 6:0, 6:1

Для победы в полуфинале нашей теннисистке понадобилась 51 минута. В активе Калининой один эйс и шесть реализованных брейк-поинтов из девяти. Соперница Ангелины сумела заработать только один брейк-поинт за матч.

Отметим, что уроженка Новой Каховки ещё ни разу за время выступлений на профессиональном уровне не играла в решающем матче турнира с таким крупным призовым фондом. Ранее её лучшим результатом был финал на 80-тысячнике в Шарлоттсвилле в 2018 году.

В финале соперницей украинки станет победительница американского противостояния между шестой сеяной Шелби Роджерс и Ириной Фалькони, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.



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