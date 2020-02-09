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Теннис

Монпелье. Поспишил и Монфис встретятся в финале турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Определились финалисты на соревнованиях ATP 250 во Франции.

Open Sud de France – ATP Tour 250
Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал
Г. Монфис (Франция, 1) – Ф. Крайинович (Сербия, 7) 7-6(4), 6-2
В. Поспишил (Канада) – Д. Гоффен (Бельгия, 2) 6-3, 1-6, 7-5

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9-я ракетка мира Монфис и 132-я ракетка мира Поспишил встретятся на корте в шестой раз. Француз выиграл во всех предыдущих матчах и не отдал в них сопернику ни одного сета.

33-летний Гаэль Монфис будет бороться за свой девятый титул АТР в карьере. С 2005 года Монфис проводит в каждом сезоне как минимум один финал.

29-летний Вашек Поспишил не выиграл ни одного турнира в одиночном разряде. Свой единственный финал в одиночке Поспишил провел в 2014 году в Вашингтоне, где проиграл Милошу Раоничу.

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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