Монпелье. Поспишил и Монфис встретятся в финале турнира

Новости

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией

Кубок Федерации. Свитолина проигрывает Контавейт в двухчасовом противостоянии

Определились финалисты на соревнованиях ATP 250 во Франции.



Open Sud de France – ATP Tour 250

Монпелье, Франция • 3-9 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Жо-Вилфрид Цонга (Франция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал

Г. Монфис (Франция, 1) – Ф. Крайинович (Сербия, 7) 7-6(4), 6-2

В. Поспишил (Канада) – Д. Гоффен (Бельгия, 2) 6-3, 1-6, 7-5

9-я ракетка мира Монфис и 132-я ракетка мира Поспишил встретятся на корте в шестой раз. Француз выиграл во всех предыдущих матчах и не отдал в них сопернику ни одного сета.

33-летний Гаэль Монфис будет бороться за свой девятый титул АТР в карьере. С 2005 года Монфис проводит в каждом сезоне как минимум один финал.

29-летний Вашек Поспишил не выиграл ни одного турнира в одиночном разряде. Свой единственный финал в одиночке Поспишил провел в 2014 году в Вашингтоне, где проиграл Милошу Раоничу.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: ATP Tour.