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Теннис

Стаховский проиграл в финале квалификации турнира в Роттердаме

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#Стаховский, #Кольшрайбер

Источник – Чемпион.

Сергей Стаховский уступил в финале квалификации турнира ATP в Роттердаме немецкому теннисисту Филиппу Кольшрайберу. Матч длился чуть больше часа.

Украинец не смог навязать борьбу опытному сопернику. В первом сете Сергей лишь однажды смог добраться до брейк-пойнта, но не реализовал его. Во втором немецкий теннисист продолжил доминировать на корте и уверенно довел матч до победы.

Сергей Стаховский занимает 153 место рейтинге ATP. Благодаря очкам за турнир в Монпелье украинец поднимется на одну позицию в обновленном списке.

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ABN AMRO World Tennis Tournament – ATP Tour 500

Роттердам, Нидерланды

Квалификация. Финал

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Сергей Стаховский (Украина) 6:2, 6:2

Источник: champion.com.ua
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