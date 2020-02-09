Стаховский проиграл в финале квалификации турнира в Роттердаме

Сергей Стаховский уступил в финале квалификации турнира ATP в Роттердаме немецкому теннисисту Филиппу Кольшрайберу. Матч длился чуть больше часа.
Украинец не смог навязать борьбу опытному сопернику. В первом сете Сергей лишь однажды смог добраться до брейк-пойнта, но не реализовал его. Во втором немецкий теннисист продолжил доминировать на корте и уверенно довел матч до победы.
Сергей Стаховский занимает 153 место рейтинге ATP. Благодаря очкам за турнир в Монпелье украинец поднимется на одну позицию в обновленном списке.