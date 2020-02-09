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Теннис

Стали известны все потенциальные соперники Украины на Кубке Федерации

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Источник – Чемпион.

Сборная Украины по теннису узнала возможных соперников на Кубке Федерации. Украинки сыграют с одной из восьми наций, которые проиграли свои отборочные матчи в Кубке Федерации.

Важно: Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией

1. Латвия

2. Великобритания

3. Нидерланды

4. Румыния

5. Бразилия

6. Япония

7. Канада

8. Казахстан

Кроме Украины в раунд плей-офф турнира пробились: Аргентина, Мексика, Италия, Сербия и Польша. Также, этот список пополнится двумя командами из Азии (матчи состоятся с 3-7 марта).

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Жеребьевка плей-офф состоится в Лондоне во вторник, 11 февраля, в 11:00 по Гринвичу.

Источник: champion.com.ua
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