Стали известны все потенциальные соперники Украины на Кубке Федерации

Источник – Чемпион.
Сборная Украины по теннису узнала возможных соперников на Кубке Федерации. Украинки сыграют с одной из восьми наций, которые проиграли свои отборочные матчи в Кубке Федерации.
Важно: Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией
1. Латвия
2. Великобритания
3. Нидерланды
4. Румыния
5. Бразилия
6. Япония
7. Канада
8. Казахстан
Кроме Украины в раунд плей-офф турнира пробились: Аргентина, Мексика, Италия, Сербия и Польша. Также, этот список пополнится двумя командами из Азии (матчи состоятся с 3-7 марта).
Жеребьевка плей-офф состоится в Лондоне во вторник, 11 февраля, в 11:00 по Гринвичу.
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