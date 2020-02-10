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Теннис

ITF снимает с первой ракетки мира свой запрет на выступления из-за допинга

Евгений НикитюкНет комментариев
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Роберт Фара может вернуться в Тур и возобновить выступления.

Напомним, что в январе Роберт Фара сообщил о проваленном допинг-тесте. Теннисист сразу же отметил, что по его мнению, наличие запрещенного вещества в крови связано с употреблением в пищу колумбийского мяса, в которое добавляют найденный в его тесте анаболический стероид.

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Позднее в ITF сообщили об отстранении теннисиста от выступлений с 21 января.

В сегодняшнем пресс-релизе говорится, что 32-летнему колумбийцу вменяют нарушение анти-допинговых правил, однако признают, что подобное нарушение было допущено без его вины или из-за халатности. Таким образом, Фара может вернуться в Тур в любой момент. Ожидается, что первая ракетка мира в паре возобновит выступления уже на следующей неделе и сыграет на соревнованиях ATP в Бразилии.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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