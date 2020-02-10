Марченко одержал первую победу в новом году

Украинский теннисист стартовал с победы на турнире во Франции
#Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (255) вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour во французском Шербурі.
На старте основной сетки соревнований украинец обыграл немца Матса Морайнга (225).
Матч продолжался 1 час 2 минуты. Марченко выполнил по брейк-поінту в каждом сете, его соперник не смог реализовать ни одного брейка за игру.
CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour
Шербур, Франция
Призовой фонд – €46,600
Первый круг, 10 февраля
Илья Марченко – Матс Морайнг 6:3, 6:4
Напомним, Калинина снялась с финала турнира ITF в США.
Также, сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге
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