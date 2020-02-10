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Теннис

Марченко одержал первую победу в новом году

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Украинский теннисист стартовал с победы на турнире во Франции

#Марченко

Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (255) вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour во французском Шербурі.

На старте основной сетки соревнований украинец обыграл немца Матса Морайнга (225).

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Марченко выполнил по брейк-поінту в каждом сете, его соперник не смог реализовать ни одного брейка за игру.

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CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour
Шербур, Франция
Призовой фонд – €46,600
Первый круг, 10 февраля

Илья Марченко – Матс Морайнг 6:3, 6:4

Напомним, Калинина снялась с финала турнира ITF в США.

Также, сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Источник: champion.com.ua
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