Михаил Филима: “Было бы лучше, если бы сборная Украины сыграла свой матч дома”

Пять украинок выступят в парном разряде на следующей неделе в WTA-туре
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Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира
Комментарии капитана украинской команды после выхода в плей-офф в апреле.
– Присутствовало ли волнение за итоговый результат после проигранного одиночного матча? – Конечно, ведь сегодня был решающий матч, тем более, что это парный поединок. После матча Элины еще решали, какую самую мощную пару мы можем выставить против эстонок. Но, кажется, не ошиблись.
– На что был сделан акцент при выборе теннисисток, которые играли решающий матч с эстонками? – Мы учитывали состав эстонской пары, который мне был уже известен на тот момент. Возможно, могла бы сыграть и Элина, но до этого она провела более двух часов на корте в одиночном матче. Мы увидели, что Контавейт не успела восстановиться: не такой силы были подачи, стабильность игры на задней линии оставляла желать лучшего. Наши девушки взяли свое за счет преимущества в скорости, силе подачи, также они доминировали на приеме.
– Когда во время парного матча поняли, что победа за нами? – Наверное, когда уже было 4:0. Даже со счета 3: 0 можно сделать один брейк и дальше вернуться к игру. Знаю очень много таких историй.
– Свитолина не слишком расстроилась после своего поражения? – Конечно, она расстроилась. Элина очень хотела принести команде второе очко, но, тем не менее, она показала сегодня очень хороший уровень. Анетт в первом и третьем сетах более удачно действовала в решающих моментах. Также стоит отметить, что более мощная и стабильная первая подача Контавейт сыграла решающую роль в этом матче.
– Ястремская пока идет без поражений в матчах за сборную, хотя ее соперниц в Таллине нельзя сравнить с оппонентками Свитолиной… – Да, на этой неделе Даяна играла с соперницами, которые занимают места гораздо ниже ее в мировом рейтинге, а Элина сегодня играла с топ-игроком.
Кстати, нужно также обратить внимание на покрытие. Контавейт любит играть в среднюю и низкую зоны, а на этом покрытии очень сложно тяжелыми мячами выполнять удары так, чтобы у них был высокий отскок. Это тоже один из элементов, который повлиял на общий исход матча.
– Есть желание играть матчи плей-офф дома? – Конечно, дома лучше. Ведь тогда есть возможность решать на каком покрытии играть и какими мячами.
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