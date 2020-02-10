Михаил Филима: “Было бы лучше, если бы сборная Украины сыграла свой матч дома”

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Комментарии капитана украинской команды после выхода в плей-офф в апреле.



– Присутствовало ли волнение за итоговый результат после проигранного одиночного матча?

– Конечно, ведь сегодня был решающий матч, тем более, что это парный поединок. После матча Элины еще решали, какую самую мощную пару мы можем выставить против эстонок. Но, кажется, не ошиблись.

– На что был сделан акцент при выборе теннисисток, которые играли решающий матч с эстонками?

– Мы учитывали состав эстонской пары, который мне был уже известен на тот момент. Возможно, могла бы сыграть и Элина, но до этого она провела более двух часов на корте в одиночном матче. Мы увидели, что Контавейт не успела восстановиться: не такой силы были подачи, стабильность игры на задней линии оставляла желать лучшего. Наши девушки взяли свое за счет преимущества в скорости, силе подачи, также они доминировали на приеме.

– Когда во время парного матча поняли, что победа за нами?

– Наверное, когда уже было 4:0. Даже со счета 3: 0 можно сделать один брейк и дальше вернуться к игру. Знаю очень много таких историй.

– Свитолина не слишком расстроилась после своего поражения?

– Конечно, она расстроилась. Элина очень хотела принести команде второе очко, но, тем не менее, она показала сегодня очень хороший уровень. Анетт в первом и третьем сетах более удачно действовала в решающих моментах. Также стоит отметить, что более мощная и стабильная первая подача Контавейт сыграла решающую роль в этом матче.

– Ястремская пока идет без поражений в матчах за сборную, хотя ее соперниц в Таллине нельзя сравнить с оппонентками Свитолиной…

– Да, на этой неделе Даяна играла с соперницами, которые занимают места гораздо ниже ее в мировом рейтинге, а Элина сегодня играла с топ-игроком.

Кстати, нужно также обратить внимание на покрытие. Контавейт любит играть в среднюю и низкую зоны, а на этом покрытии очень сложно тяжелыми мячами выполнять удары так, чтобы у них был высокий отскок. Это тоже один из элементов, который повлиял на общий исход матча.

– Есть желание играть матчи плей-офф дома?

– Конечно, дома лучше. Ведь тогда есть возможность решать на каком покрытии играть и какими мячами.



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Источник:

sport.ua