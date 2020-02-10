Новое на сайте

еще
Понедельник, 10 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисМихаил Филима: “Было бы лучше, если бы сборная Украины сыграла свой матч дома”
Теннис

Михаил Филима: “Было бы лучше, если бы сборная Украины сыграла свой матч дома”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 22:05

Пять украинок выступят в парном разряде на следующей неделе в WTA-туре

Вчера, 15:15

Зимний кубок Европы (U14). Украина сыграет в финальной части турнира

08.02.20 19:32

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

08.02.20 18:37

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Комментарии капитана украинской команды после выхода в плей-офф в апреле.

– Присутствовало ли волнение за итоговый результат после проигранного одиночного матча?
– Конечно, ведь сегодня был решающий матч, тем более, что это парный поединок. После матча Элины еще решали, какую самую мощную пару мы можем выставить против эстонок. Но, кажется, не ошиблись.

Читайте также:  Две украинки сыграют на турнире в России

– На что был сделан акцент при выборе теннисисток, которые играли решающий матч с эстонками?
– Мы учитывали состав эстонской пары, который мне был уже известен на тот момент. Возможно, могла бы сыграть и Элина, но до этого она провела более двух часов на корте в одиночном матче. Мы увидели, что Контавейт не успела восстановиться: не такой силы были подачи, стабильность игры на задней линии оставляла желать лучшего. Наши девушки взяли свое за счет преимущества в скорости, силе подачи, также они доминировали на приеме.

– Когда во время парного матча поняли, что победа за нами?
– Наверное, когда уже было 4:0. Даже со счета 3: 0 можно сделать один брейк и дальше вернуться к игру. Знаю очень много таких историй.

Читайте также:  Украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

– Свитолина не слишком расстроилась после своего поражения?
– Конечно, она расстроилась. Элина очень хотела принести команде второе очко, но, тем не менее, она показала сегодня очень хороший уровень. Анетт в первом и третьем сетах более удачно действовала в решающих моментах. Также стоит отметить, что более мощная и стабильная первая подача Контавейт сыграла решающую роль в этом матче.

– Ястремская пока идет без поражений в матчах за сборную, хотя ее соперниц в Таллине нельзя сравнить с оппонентками Свитолиной…
– Да, на этой неделе Даяна играла с соперницами, которые занимают места гораздо ниже ее в мировом рейтинге, а Элина сегодня играла с топ-игроком.

Читайте также:  Рим. Ястремская против Суарес Наварро в первом круге: превью матча

Кстати, нужно также обратить внимание на покрытие. Контавейт любит играть в среднюю и низкую зоны, а на этом покрытии очень сложно тяжелыми мячами выполнять удары так, чтобы у них был высокий отскок. Это тоже один из элементов, который повлиял на общий исход матча.

– Есть желание играть матчи плей-офф дома?
– Конечно, дома лучше. Ведь тогда есть возможность решать на каком покрытии играть и какими мячами.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
sport.ua

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 февраля. Результаты дня

Калинина снялась с финала турнира ITF в США

Пуна. Веселы выиграл свой второй титул ATP в карьере

Монпелье. Монфис в третий раз стал чемпионом турнира

Стаховский проиграл в финале квалификации турнира в Роттердаме

Закрыть