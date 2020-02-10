Ольга Савчук: “Сейчас человек десять претендует на попадание в сборную Украины”

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Пять украинок выступят в парном разряде на следующей неделе в WTA-туре

Зимний кубок Европы (U14). Украина сыграет в финальной части турнира

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Украинская экс-теннисистка и менеджер национальной команды – о выступлении сборной в Кубке Федерации.



– В общем и целом получила сплошной позитив от этого турнира, Мы приехали сюда за победой и мы ее добыли. Первые два матча выиграли довольно легко. Предполагали, что будет сложный матч с Контавейт, которая пребывает сейчас в отличной форме. Элина сделала все, что могла, но эстонка была в огне. Думаю, что сегодня наши фанаты и простые зрители видели зарождение новой пары. Честно говоря, я была в шоке.

– Переживали перед решающим матчем за финальный результат?

– Открою небольшую тайну: мы с капитаном заранее думали, что из данного состава это наша самая сильная парная комбинация. Но мы ее специально не оглашали. Возможно, даже сами девушки не были уверены в таком варианте. Но теперь все увидели, на что они способны.

– Были опасения, что Марта и Даяна, как два ярко выраженных лидера, могут не найти общего языка на корте?

– Для Кубка Федерации это то, что нужно. Как правило, на таких соревнованиях присутствует большая ответственность за то, что играешь за страну. Все из-за этого сильно переживают. Мне кажется, что Ястремская и Костюк – два лидера на корте, и им абсолютно все равно, с кем они играют, как они играют. В данном случае, на результате это сказывается позитивно.

– В дальнейшем будем играть такой парой, или понадобится помощь сестер Киченок?

– Это будет зависеть от того, кто в какой форме будет подходить к следующим соревнованиям. Капитан будет со всеми разговаривать и принимать окончательное решение. Главное, чтобы все обошлось без травм.

– Надя и Люда не обиделись, что их не позвали в сборную на эти матчи?

– У нас такого нет. Кто на данный момент лучше готов, кто нужен команде, – тот и играет. Надя с Людой последние годы играли все матчи, у нас постоянно идет ротация состава. Также мы принимаем в расчет соперниц и покрытие. Очень радует, что сейчас у нас человек десять играет на самом высоком уровне и претендует на попадание в сборную Украины. Это позволяет играть командой.

– К слову, мы видим, как у других команд приезжает четыре теннисистки, а играет и того меньше…

– И у нас такое было, но теперь молодежь подтянулась, поэтому я надеюсь, что у нас таких проблем не будет.

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Источник:

sport.ua