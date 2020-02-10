Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

Калинина поднялась на 23 места
#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая
Источник – Чемпион.
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.
В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотни изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.
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Элина Свитолина занимает 4-е место, Даяна Ястремская находится на 26 месте. Отметим прогресс Ангелины Калининой, которая в Мидленде дошла до финала и поднялась на 23 места.
Рейтинг WTA
10 февраля 2020
129 (128)
Леся Цуренко (Украина)
478
136 (157)
Ангелина Калинина (Украина)
443
168 (167)
Марта Костюк (Украина)
353
227 (228)
Дарья Снигур (Украина)
254
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