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Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

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Калинина поднялась на 23 места

#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая

Источник – Чемпион.

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.

В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотни изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.

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Элина Свитолина занимает 4-е место, Даяна Ястремская находится на 26 месте. Отметим прогресс Ангелины Калининой, которая в Мидленде дошла до финала и поднялась на 23 места.

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Рейтинг WTA
10 февраля 2020

 
 
 
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8367
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6101
3 (3) Каролина Плішкова (Чехия) 5290
4 (4) Элина Свитолина (Украина) 4775
5 (5) Белинда Бенчич (Швейцария) 4675
6 (6) Бьянка Андреєску (Канада) 4665
7 (7) София Кенинов (США) 4495
8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) 3965
9 (9) Серена Уильямс (США) 3915
10 (10) Наоми Осака (США) 3626
26 (26) Даяна Ястремская (Украина) 1785
87 (87) Екатерина Козлова (Украина) 717
103 (103) Катарина Завацкая (Украина) 632

129 (128)

Леся Цуренко (Украина)

478

136 (157)

Ангелина Калинина (Украина)

443

168 (167)

Марта Костюк (Украина)

353

227 (228)

Дарья Снигур (Украина)

254
Источник: champion.com.ua
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