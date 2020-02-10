Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

Калинина поднялась на 23 места

#WTA #Свитолина, #Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская, #Завацкая

Источник – Чемпион.

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг.

В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотни изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.

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Элина Свитолина занимает 4-е место, Даяна Ястремская находится на 26 месте. Отметим прогресс Ангелины Калининой, которая в Мидленде дошла до финала и поднялась на 23 места.

Рейтинг WTA

10 февраля 2020







1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8367 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6101 3 (3) Каролина Плішкова (Чехия) 5290 4 (4) Элина Свитолина (Украина) 4775 5 (5) Белинда Бенчич (Швейцария) 4675 6 (6) Бьянка Андреєску (Канада) 4665 7 (7) София Кенинов (США) 4495 8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) 3965 9 (9) Серена Уильямс (США) 3915 10 (10) Наоми Осака (США) 3626 26 (26) Даяна Ястремская (Украина) 1785 87 (87) Екатерина Козлова (Украина) 717 103 (103) Катарина Завацкая (Украина) 632 129 (128) Леся Цуренко (Украина) 478 136 (157) Ангелина Калинина (Украина) 443 168 (167) Марта Костюк (Украина) 353 227 (228) Дарья Снигур (Украина) 254