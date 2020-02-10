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Теннис

Setanta запустит второй телеканал в Украине: что известно

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава канала Setanta Мария Лысенко сообщила, что компания планирует запустить второй телеканал в Украине.

По ее словам, уже в ближайшее время украинцы будут радоваться новому спортивному вещателю.

На данный момент компания уже подала документы в Национальный совет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить.  

 «И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета. Мы уже начали с января трансляции женского тенниса», – приводит слова Лысенко «UA-Футбол».

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Напомним, Setanta начала вещать в Украине 1 августа 2019-го. Телеканал показывает английский и шотландский футбол, а также НБА, НХЛ, Формула-1 и UFC.

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Тэги: Setanta Sports
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