Setanta запустит второй телеканал в Украине: что известно

Глава канала Setanta Мария Лысенко сообщила, что компания планирует запустить второй телеканал в Украине.

По ее словам, уже в ближайшее время украинцы будут радоваться новому спортивному вещателю.

На данный момент компания уже подала документы в Национальный совет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить.

«И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета. Мы уже начали с января трансляции женского тенниса», – приводит слова Лысенко «UA-Футбол».

Напомним, Setanta начала вещать в Украине 1 августа 2019-го. Телеканал показывает английский и шотландский футбол, а также НБА, НХЛ, Формула-1 и UFC.