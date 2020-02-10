Шербур. Марченко оформил свою первую победу в этом году

Новости

Пять украинок выступят в парном разряде на следующей неделе в WTA-туре

Зимний кубок Европы (U14). Украина сыграет в финальной части турнира

Марта Костюк и Даяна Ястремская рассказали о победе над эстонками в паре

Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф командного турнира

Илья Марченко вышел во второй круг на турнире ATP Challenger Tour во Франции.



CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour

Шербур, Франция • 9-16 февраля • хард • €46,600

Сетка турнира: ссылка

Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) 6-3, 6-4

Матч продолжался 62 минуты. Марченко выполнил по брейку в каждом сете, а его сопернику не удалось заработать ни одного брейкпоинта за игру.

Для украинского теннисиста это первая победа в текущем сезоне.

Во втором круге Илью Марченко ждет противостояние с пятым сеяным, французом Кантеном Алисом (ATP 203). В 2017 году Марченко выиграл в их первом очном поединке на турнире в Монпелье.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: PA Images.