Шербур. Марченко оформил свою первую победу в этом году

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Илья Марченко вышел во второй круг на турнире ATP Challenger Tour во Франции.CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger TourШербур, Франция • 9-16 февраля • хард • €46,600Сетка турнира: ссылка
Первый кругИлья Марченко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) 6-3, 6-4
Матч продолжался 62 минуты. Марченко выполнил по брейку в каждом сете, а его сопернику не удалось заработать ни одного брейкпоинта за игру.
Для украинского теннисиста это первая победа в текущем сезоне.
Во втором круге Илью Марченко ждет противостояние с пятым сеяным, французом Кантеном Алисом (ATP 203). В 2017 году Марченко выиграл в их первом очном поединке на турнире в Монпелье.
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Фото: PA Images.
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