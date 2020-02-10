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Теннис

Шербур. Марченко оформил свою первую победу в этом году

Евгений НикитюкНет комментариев
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Илья Марченко вышел во второй круг на турнире ATP Challenger Tour во Франции.

CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour
Шербур, Франция • 9-16 февраля • хард • €46,600
Сетка турнира: ссылка

Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) 6-3, 6-4

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Матч продолжался 62 минуты. Марченко выполнил по брейку в каждом сете, а его сопернику не удалось заработать ни одного брейкпоинта за игру.

Для украинского теннисиста это первая победа в текущем сезоне.

Во втором круге Илью Марченко ждет противостояние с пятым сеяным, французом Кантеном Алисом (ATP 203). В 2017 году Марченко выиграл в их первом очном поединке на турнире в Монпелье.

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Фото: PA Images.

Источник: btu.org.ua
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