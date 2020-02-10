Новое на сайте

еще
Вторник, 11 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСвитолина: Выиграть турнир – это всегда моя цель
Теннис

Свитолина: Выиграть турнир – это всегда моя цель

AdminНет комментариев
Добавлено

Элина Свитолина прокомментировала турнир в Хуахине

#Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина хочет выиграть турнир WTA в Хуахине.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“Выиграть турнир – это всегда моя цель, у меня нет никаких других вариантов. Победа на турнире – это единственный результат, который я хочу показать. Буду стараться фокусироваться на каждом матче и делать все, чтобы быть готовым к играм.

Актуально: Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

Я впервые в Хуахине и я в предвкушении от турнира, меня тепло встретили. Надеюсь, что смогу сыграть хорошо и увижу здесь много болельщиков”, – рассказала Свитолина.

Во вторник, 11 февраля, Свитолина начнет свое выступление на турнире в парном разряде. В одиночной сетке, где Свитолина посеяна под первым номером, свой стартовый матч она сыграет против представительницы Нидерландов Бібіане Схофс.

Напомним, Калинина снялась с финала турнира ITF в США.

Читайте также:  Завацкая проиграла во втором круге турнира в Конкорде

Также, сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ITF снимает с первой ракетки мира свой запрет на выступления из-за допинга

Марченко одержал первую победу в новом году

Setanta запустит второй телеканал в Украине: что известно

Сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Шербур. Марченко оформил свою первую победу в этом году

Закрыть