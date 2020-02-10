Свитолина: Выиграть турнир – это всегда моя цель

Элина Свитолина прокомментировала турнир в Хуахине

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Источник – btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина хочет выиграть турнир WTA в Хуахине.

Об этом рассказала сам теннисистка.

“Выиграть турнир – это всегда моя цель, у меня нет никаких других вариантов. Победа на турнире – это единственный результат, который я хочу показать. Буду стараться фокусироваться на каждом матче и делать все, чтобы быть готовым к играм.

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Я впервые в Хуахине и я в предвкушении от турнира, меня тепло встретили. Надеюсь, что смогу сыграть хорошо и увижу здесь много болельщиков”, – рассказала Свитолина.

Во вторник, 11 февраля, Свитолина начнет свое выступление на турнире в парном разряде. В одиночной сетке, где Свитолина посеяна под первым номером, свой стартовый матч она сыграет против представительницы Нидерландов Бібіане Схофс.