Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистовМидленд, США ($100,000; Hard – Indoor)Основная сетка. Финал
Ангелина Калинина (Украина, 7) – Шелби Роджерс (США, 6) отказ
Каир, Египет ($100,000; Hard – Outdoor)Квалификация. 1 круг
Анастасия Шошина (Украина, 14) – Виктория Морвайова (Словакия) 3:6, 4:6
Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)Квалификация. 1 круг
Анастасия Поплавская (Украина) – Лиз Бадде (Люксембург, WC) 6:1, 6:0
Пальманова, Испания ($15,000; Clay – Outdoor)Квалификация. 1 круг
Дмитрий Ковкин (Украина, WC) – Милош Срока (Польша, WC) 2:6, 1:6
Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard/ – Outdoor)Квалификация. 1 круг
Юрий Джавакян (Украина, 1) – Маурицио Специали (Италия) 6:3, 6:2Денис Паршутин (Украина) – Даниил Глинка (Эстония, 2) 2:6, 2:6Александр Овчаренко (Украина) – Чжао Чжао (Китай) 6:4, 6:4Владимир Ужиловский (Украина) – Дилан Солтон (ЮАР) 6:2, 6:2Павел Шумейко (Украина, 4) – Артур Согоян (Армения, WC) 4:6, 6:1, 11-9
Анталья, Турция (Grade 4; Clay – Outdr)Квалификация. 2 круг
Виталий Беланов (Украина) – Блазей Сополински (Польша) 6:2, 7:5Катерина Руденко (Украина, 3) – Майя Александрова (Болгария) 2:6, 5:7
Зимний кубок Европы (Пуща-Водица, Украина) (U16; Boys – D; Hard – Indoor)Зональный турнир. Матч за 5-6 место
Украина 2-0 МолдоваНазар Федоришин – Даниил Донцу 6:3, 6:0Илья Максимчук – Максим Казак 6:2, 6:3Максимчук/Федоришин – Бровинский/Донцу отменён
Зимний кубок Европы (Карлскрона, Швеция) (U16; Girls – D; Hard – Indoor)Зональный турнир. Матч за 3 место
Украина 1-2 ШвецияДарья Есипчук – Ида Йоханссон 6:4, 6:4Алиса Барановская – Агнес Миттереггер 1:6, 6:7(5)Лазаренко/Есипчук – Бьорк/Йоханссон 4:6, 1:6
Зимний кубок Европы (Пловдив, Болгария) (U14; Girls – A; Hard – Indoor)Зональный турнир. Финал
Украина 0-3 БолгарияАнна Ващенко – Йоана Константинова 2:6, 1:6Анастасия Фирман – Мария Рогачева 1:6, 6:3, 3:6Котляр/Ващенко – Константинова/Янева 6:7(4), 5:7
Зимний кубок Европы (Хухем-Штаммельн, Германия) (U14; Boys – B; Hard – Indoor)Зональный турнир. Матч за 3 место
Украина 0-3 ХорватияКонстантин Мантач – Фран Раконич 2:6, 2:6Александр Пономарь – Антонио Вольявец 6:7(10), 4:6Мантач/Венгер – Раконич/Вольявец 4:6, 6:3, 7-10
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