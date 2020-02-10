Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Мидленд, США ($100,000; Hard – Indoor)

Основная сетка. Финал

Ангелина Калинина (Украина, 7) – Шелби Роджерс (США, 6) отказ

Каир, Египет ($100,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Анастасия Шошина (Украина, 14) – Виктория Морвайова (Словакия) 3:6, 4:6



Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Анастасия Поплавская (Украина) – Лиз Бадде (Люксембург, WC) 6:1, 6:0

Пальманова, Испания ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Дмитрий Ковкин (Украина, WC) – Милош Срока (Польша, WC) 2:6, 1:6

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard/ – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Юрий Джавакян (Украина, 1) – Маурицио Специали (Италия) 6:3, 6:2

Денис Паршутин (Украина) – Даниил Глинка (Эстония, 2) 2:6, 2:6

Александр Овчаренко (Украина) – Чжао Чжао (Китай) 6:4, 6:4

Владимир Ужиловский (Украина) – Дилан Солтон (ЮАР) 6:2, 6:2

Павел Шумейко (Украина, 4) – Артур Согоян (Армения, WC) 4:6, 6:1, 11-9



Анталья, Турция (Grade 4; Clay – Outdr)

Квалификация. 2 круг

Виталий Беланов (Украина) – Блазей Сополински (Польша) 6:2, 7:5

Катерина Руденко (Украина, 3) – Майя Александрова (Болгария) 2:6, 5:7



Зимний кубок Европы (Пуща-Водица, Украина) (U16; Boys – D; Hard – Indoor)

Зональный турнир. Матч за 5-6 место

Украина 2-0 Молдова

Назар Федоришин – Даниил Донцу 6:3, 6:0

Илья Максимчук – Максим Казак 6:2, 6:3

Максимчук/Федоришин – Бровинский/Донцу отменён

Зимний кубок Европы (Карлскрона, Швеция) (U16; Girls – D; Hard – Indoor)

Зональный турнир. Матч за 3 место

Украина 1-2 Швеция

Дарья Есипчук – Ида Йоханссон 6:4, 6:4

Алиса Барановская – Агнес Миттереггер 1:6, 6:7(5)

Лазаренко/Есипчук – Бьорк/Йоханссон 4:6, 1:6

Зимний кубок Европы (Пловдив, Болгария) (U14; Girls – A; Hard – Indoor)

Зональный турнир. Финал

Украина 0-3 Болгария

Анна Ващенко – Йоана Константинова 2:6, 1:6

Анастасия Фирман – Мария Рогачева 1:6, 6:3, 3:6

Котляр/Ващенко – Константинова/Янева 6:7(4), 5:7

Зимний кубок Европы (Хухем-Штаммельн, Германия) (U14; Boys – B; Hard – Indoor)

Зональный турнир. Матч за 3 место

Украина 0-3 Хорватия

Константин Мантач – Фран Раконич 2:6, 2:6

Александр Пономарь – Антонио Вольявец 6:7(10), 4:6

Мантач/Венгер – Раконич/Вольявец 4:6, 6:3, 7-10

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