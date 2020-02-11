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Теннис

Бенгалуру. Орлов выбывает из борьбы после второго круга

Евгений НикитюкНет комментариев
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Владислав Орлов покидает соревнования ATP Challenger Tour в Индии.

Bengaluru Open – ATP Challenger Tour
Бенгалуру, Индия • 10-16 февраля • хард • $162,480
Сетка турнира: ссылка

Второй круг
Владислав Орлов (Украина) – Блаж Рола (Словения, 11) 5-7, 3-6

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Соперники провели на корте почти 1,5 часа.

В первом сете украинец сумел ответить одним брейком на два брейка словенца, а во второй партии Орлов проиграл один гейм на подаче.

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Фото: Bangkok I Open.

Источник: btu.org.ua
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