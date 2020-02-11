Бенгалуру. Орлов выбывает из борьбы после второго круга

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Второй кругВладислав Орлов (Украина) – Блаж Рола (Словения, 11) 5-7, 3-6
Соперники провели на корте почти 1,5 часа.
В первом сете украинец сумел ответить одним брейком на два брейка словенца, а во второй партии Орлов проиграл один гейм на подаче.
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Фото: Bangkok I Open.
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