Хуахин. Элина Свитолина против Бибиане Схофс в первом круге: превью матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завтра сыграет свой стартовый матч на соревнованиях в Хуахине. Ее соперницей стала теннисистка из Нидерландов Биабине Схофс. Поединок пройдет на Центральном корте и начнется не ранее 12:00 по киевскому времени
Элина Свитолина (Украина) – 4-я ракетка мира
Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет) Место рождения: Одесса, Украина Рост: 174 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune) Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017) Побед/поражений за карьеру: 370/194 Призовые за карьеру: $19,371,666 Элина Свитолина на портале БТУ
Дата рождения: 13/05/1988 (31 год) Место рождения: Ренен, Нидерланды Рост: 170 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: – Высший рейтинг WTA: 142 (11/06/2012) Побед/поражений за карьеру: 359/218 Призовые за карьеру: $394,447 Бибиане Схофс на портале БТУ
H2H: 0-0
История на турнире: обе теннисистки впервые играют на соревнованиях в Хуахине;
Выступления на харде:Элина Свитолина – 222/99 (2/2 в этом году) | Бибиане Схофс – 57/50 (в этом году – 3/4);
Выступления в сезоне 2020:Элина Свитолина – 4/3. Свитолина проиграла в первом круге турнира в Брисбене, вышла в третий раунд на Australian Open и выиграла два матча их трех в рамках Кубка Федерации на прошлой неделе в Таллине | Бибиане Схофс – 3/4. Схофс на прошлой неделе стала четвертьфиналисткой турнира ITF W25 в Нонтабури, а до этого не сумела преодолеть квалификацию в Окленде и на Australian Open;
Последние пять матчей:Элина Свитолина:В, П, В, В, П | Бибиане Схофс:П, П, В, В, П
Национальный фактор:Элина Свитолина – 3/5. У Свитолиной отрицательная статистика с теннисистками из Нидерландов. Последние четыре матча она провела против Кики Бертенс и одержала в них две победы | Бибиане Схофс – 1/4. Схофс выиграла лишь один из пяти сыгранных матчей против украинских теннисисток. В 2011 году она обыграла Оксану Любцову на турнире ITF.