Хуахин. Катерина Бондаренко против Магды Линетт в первом круге: превью матча

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко дебютирует на соревнованиях WTA в Хуахине. В первом круге она встретится с пятой сеяной Магдой Линетт из Польши. Поединок пройдет вторым запуском на корте №2. Начало игрового дня в 10:00 по киевскому времени

Катерина Бондаренко (Украина) – 496-я ракетка мира



Дата рождения: 08/08/1986 (33 года)

Место рождения: Кривой Рог, Украина

Рост: 173 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2017 – Tashkent; 2008 – Birmingham)

Побед/Поражений за карьеру: 443/333

Призовые за карьеру: $3,966,892

Высший рейтинг WTA: 29 (12/10/2009)

Катерина Бондаренко на портале БТУ

Магда Линетт (Польша) – 42-я ракетка мира



Дата рождения: 12/02/1992 (27 лет)

Место рождения: Познань, Польша

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2019 – Bronx; 2014 – 125/Ningbo)

Побед/Поражений за карьеру: 356/265

Призовые за карьеру: $2,444,437

Высший рейтинг WTA: 41 (30/09/2019)

Магда Линетт на портале БТУ

H2H: 0-2

2017 | Тяньцзинь (International) | Хард | R1 | Линетт 3-6 6-3 7-5

2017 | Токио (Premier) | Хард | QFR | Линетт 6-1 2-6 6-3

Выступления на турнире: Катерина Бондаренко – 0/0. Бондаренко впервые сыграет на соревнованиях в Хуахине | Магда Линетт – 3/1. Линетт второй год подряд приезжает в Хуахин. В прошлом сезоне она проиграла Даяне Ястремской в полуфинальном матче;

Выступления на харде: Катерина Бондаренко – 238/163 (2/2 в этом году) | Магда Линетт – 148/116 (1/3 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: Катерина Бондаренко – 2/2. Бондаренко стартовала на турнире в Шэньчжэне и сумела выйти в четвертьфинал, где уступила Кристине Плишковой, после чего проиграла в первом круге Открытого чемпионата Австралии | Магда Линетт – 4/3. Польская теннисистка сыграла во втором круге турнира в Хобарте и проиграла в стартовых матчах в Шэньчжэне и Australian Open. На прошлой неделе Линетт помогла сборной Польши пробиться в плей-офф Кубка Федерации, выиграв три одиночных матча;

Последние 5 матчей: Катерина Бондаренко: П, В, В, П, П | Магда Линетт: П, П, В, В, В

Национальный фактор: Катерина Бондаренко – 3/6. Украинка проиграла три последних матча против польских теннисисток, два из которых были как раз против Магды Линетт | Магда Линетт – 16/6. Линетт дважды сыграла с украинками в прошлом году, кроме поражения от Даяны Ястремской, на ее счету победа над Катериной Козловой в Хобарте;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают фаворитом противостояния польскую теннисистку, оценивая ее шансы на победу коэффициентом 1,38. Успех Катерины Бондаренко оценивается коэффициентом 3,04;

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