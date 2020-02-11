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Теннис

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

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Украинки на выезде сыграют с Японией

#Украина, #Япония

Источник – sport.ua.

Сегодня, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации, по итогам его сборной Украины в соперники досталась команда Японии.

Об этом сообщает sport.ua.

Важно отметить, что стороной, которая примет матчевую встречу, будет Япония, мы сыграем в гостях.

Все пары раунда плей-офф:

Бразилия – Польша (д)

Великобритания – Мексика (д)

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Канада – Сербия (д)

Латвия (д) – Азия / Океания

Япония (д) – УКРАИНА

Румыния (д) – Италия

Казахстан – Аргентина (д)

Нидерланды (д) – Азия / Океания

(д)* – принимающая сторона

Матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 апреля.

Важно: Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией.

Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Федерации, команда, что проиграет, опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Источник: champion.com.ua
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