Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Украинки на выезде сыграют с Японией
#Украина, #Япония
Источник – sport.ua.
Сегодня, 11 февраля, в Лондоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Кубка Федерации, по итогам его сборной Украины в соперники досталась команда Японии.
Об этом сообщает sport.ua.
Важно отметить, что стороной, которая примет матчевую встречу, будет Япония, мы сыграем в гостях.
Все пары раунда плей-офф:
Бразилия – Польша (д)
Великобритания – Мексика (д)
Канада – Сербия (д)
Латвия (д) – Азия / Океания
Япония (д) – УКРАИНА
Румыния (д) – Италия
Казахстан – Аргентина (д)
Нидерланды (д) – Азия / Океания
(д)* – принимающая сторона
Матчи раунда плей-офф состоятся 17-18 апреля.
Важно: Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией.
Важно: Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией.
Победитель в феврале 2021 года сыграет в квалификации к Финалу Кубка Федерации, команда, что проиграет, опустится в Первую группу Евро-Африканской зоны.
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