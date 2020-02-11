Сестры Киченок проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге

Украинки покинули турнир в России

#Киченок

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок прекратили борьбу в парном турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге.

В первом круге украинская пара уступила дуэту Корнелия Листер (Швеция) / Рената Ворачова (Чехия).

St Petersburg Ladies Trophy – Premier

Санкт-Петербург, Россия

Хард (зал)

Первый круг, 11 февраля

Корнелия Листер / Рената Ворачова – Надежда Киченок / Киченок 6:4, 7:5

Ранее Свитолина вылетела из парного турнира в Таиланде.

Напомним, Ястремская снялась с турнира WTA в Хуахине.