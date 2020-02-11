Сестры Киченок проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге

Украинки покинули турнир в России
#Киченок
Источник – Чемпион.
Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок прекратили борьбу в парном турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге.
В первом круге украинская пара уступила дуэту Корнелия Листер (Швеция) / Рената Ворачова (Чехия).
St Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Россия
Хард (зал)
Первый круг, 11 февраля
Корнелия Листер / Рената Ворачова – Надежда Киченок / Киченок 6:4, 7:5
Ранее Свитолина вылетела из парного турнира в Таиланде.
Напомним, Ястремская снялась с турнира WTA в Хуахине.
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