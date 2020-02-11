Новое на сайте

еще
Среда, 12 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСестры Киченок проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге
Теннис

Сестры Киченок проиграли на старте турнира в Санкт-Петербурге

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинки покинули турнир в России

#Киченок

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок прекратили борьбу в парном турнире серии Премьер в Санкт-Петербурге.

В первом круге украинская пара уступила дуэту Корнелия Листер (Швеция) / Рената Ворачова (Чехия).

St Petersburg Ladies Trophy – Premier
Санкт-Петербург, Россия
Хард (зал)
Первый круг, 11 февраля

Корнелия Листер / Рената Ворачова – Надежда Киченок / Киченок 6:4, 7:5

Ранее Свитолина вылетела из парного турнира в Таиланде.

Напомним, Ястремская снялась с турнира WTA в Хуахине.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Хуахин. Элина Свитолина против Бибиане Схофс в первом круге: превью матча

Свитолина вылетела из парного турнира в Таиланде

Свитолина уступила в первом круге парного разряда турнира в Хуахине

Бенгалуру. Молчанов продолжит выступление в парной сетке

Свитолина хочет сыграть с Японией в Кубке Федерации

Закрыть