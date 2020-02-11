Свитолина хочет сыграть с Японией в Кубке Федерации

Элина Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки Кубка Федерации

#Свитолина, #Кубок Федерации, #Япония

Источник – btu.org.ua.

Сборная Украины получила хороший жребий в плей-офф Кубка Федерации.

Об этом рассказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

“Жеребьевка само по себе хорошее и очень реальное. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда.

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Но есть сложности из-за место проведения, что этот матч будет в Японии, и расписания турниров, потому что дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным. По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант.

Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше и были в Мировой группе”, – отметила Свитолина.