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Теннис

Свитолина хочет сыграть с Японией в Кубке Федерации

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Элина Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки Кубка Федерации

#Свитолина, #Кубок Федерации, #Япония

Источник – btu.org.ua.

Сборная Украины получила хороший жребий в плей-офф Кубка Федерации.

Об этом рассказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

“Жеребьевка само по себе хорошее и очень реальное. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда.

Важно: Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине победу над Эстонией

Но есть сложности из-за место проведения, что этот матч будет в Японии, и расписания турниров, потому что дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным. По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант.

Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше и были в Мировой группе”, – отметила Свитолина.

Напомним, сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации.

Источник: champion.com.ua
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