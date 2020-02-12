Буэнос-Айрес. Действующий чемпион выбывает из борьбы после первого круга

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Капитан сборной Украины о матче с Японией: "Составы команд – это основной момент в этом противостоянии"

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Известны имена соперников по второму кругу на турнире АТР в Аргентине.



Argentina Open – ATP Tour 250

Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт •

Действующий чемпион: Марко Чеккинато (Италия)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

Ф. Дельбонис (Аргентина) – У. Дельен (Боливия) 1-6, 6-3, 7-5

П. Куэвас (Уругвай) – Л. Сонего (Италия) 6-4, 6-4

К. Рууд (Норвегия, 8) – П. Андухар (Испания) 6-2, 6-3

Р. Карбалес-Баэна (Испания) – М. Чеккинато (Италия) 6-4, 7-6(3)

Й. Ковалик (Словакия) – К. Муте (Франция) 6-3, 7-6(4)

П. Мартинес (Испания) – Ж. Домингес (Португалия) 7-6(0), 6-0

Л. Джере (Сербия, 6) – Ф. Серундоло (Аргентина) 2-6, 6-2, 6-4

Пары соперников во 2-м круге: Шварцман – Дельбонис, Куэвас – Рамос-Винолас, Чорич – Монтейру, Ковалик – Соуза, Рууд – Карбалес-Баэна, Мартинес – Лайович, Джере – Лондеро, Баньис – Пелья.

– 88-я ракетка мира Роберто Карбалес-Баэна оставил за бортом соревнований прошлогоднего победителя Марко Чеккинато (АТР 73). Испанец оформил 2 брейка против одного у соперника, а Чеккинато по ходу второго сета не воспользовался двумя сетболами на подаче Карбалеса-Баэны.

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Фото: Argentina Open.