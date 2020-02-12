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Теннис

Буэнос-Айрес. Действующий чемпион выбывает из борьбы после первого круга

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известны имена соперников по второму кругу на турнире АТР в Аргентине.

Argentina Open – ATP Tour 250
Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт •
Действующий чемпион: Марко Чеккинато (Италия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг
Ф. Дельбонис (Аргентина) – У. Дельен (Боливия) 1-6, 6-3, 7-5
П. Куэвас (Уругвай) – Л. Сонего (Италия) 6-4, 6-4
К. Рууд (Норвегия, 8) – П. Андухар (Испания) 6-2, 6-3
Р. Карбалес-Баэна (Испания) – М. Чеккинато (Италия) 6-4, 7-6(3)
Й. Ковалик (Словакия) – К. Муте (Франция) 6-3, 7-6(4)
П. Мартинес (Испания) – Ж. Домингес (Португалия) 7-6(0), 6-0
Л. Джере (Сербия, 6) – Ф. Серундоло (Аргентина) 2-6, 6-2, 6-4

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Пары соперников во 2-м круге: Шварцман – Дельбонис, Куэвас – Рамос-Винолас, Чорич – Монтейру, Ковалик – Соуза, Рууд – Карбалес-Баэна, Мартинес – Лайович, Джере – Лондеро, Баньис – Пелья.

– 88-я ракетка мира Роберто Карбалес-Баэна оставил за бортом соревнований прошлогоднего победителя Марко Чеккинато (АТР 73). Испанец оформил 2 брейка против одного у соперника, а Чеккинато по ходу второго сета не воспользовался двумя сетболами на подаче Карбалеса-Баэны.

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Фото: Argentina Open.

Источник: btu.org.ua
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