Буэнос-Айрес. Действующий чемпион выбывает из борьбы после первого круга

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Известны имена соперников по второму кругу на турнире АТР в Аргентине.
Argentina Open – ATP Tour 250 Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт • Действующий чемпион: Марко Чеккинато (Италия) Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
Первый круг Ф. Дельбонис (Аргентина) – У. Дельен (Боливия) 1-6, 6-3, 7-5 П. Куэвас (Уругвай) – Л. Сонего (Италия) 6-4, 6-4 К. Рууд (Норвегия, 8) – П. Андухар (Испания) 6-2, 6-3 Р. Карбалес-Баэна (Испания) – М. Чеккинато (Италия) 6-4, 7-6(3) Й. Ковалик (Словакия) – К. Муте (Франция) 6-3, 7-6(4) П. Мартинес (Испания) – Ж. Домингес (Португалия) 7-6(0), 6-0 Л. Джере (Сербия, 6) – Ф. Серундоло (Аргентина) 2-6, 6-2, 6-4
– 88-я ракетка мира Роберто Карбалес-Баэна оставил за бортом соревнований прошлогоднего победителя Марко Чеккинато (АТР 73). Испанец оформил 2 брейка против одного у соперника, а Чеккинато по ходу второго сета не воспользовался двумя сетболами на подаче Карбалеса-Баэны.