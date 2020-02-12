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Теннис

Филима: Сборная Украины является фаворитом в игре против Японии

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Михаил Филима прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка Федерации

#Филимы, #Украина, #Кубок Федерации

Источник – sport.иа.

Украинские теннисисты могут обыграть Японию в плей-офф Кубка Федерации.

Об этом рассказал капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима.

“В целом жребий оцениваю как положительный, за исключением того, что нам придется играть в гостях. Сборная Украины в боевом составе будет большим фаворитом против японок, даже если в них также сыграют сильнейшие.

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В значительной мере исход противостояния будет зависеть от состава обеих команд. Но не такая страшная сборная Япония, как условия игры с ней. Ехать посреди сезона в Азию и затем снова вернуться в Европу будет очень сложно”, – отметил Филима.

Напомним, сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации.

Источник: champion.com.ua
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