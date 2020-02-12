Каир. Цуренко выходит во второй круг, Костюк проигрывает третьей сеяной

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"
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Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине
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Украинки провели стартовые матчи на турнире ITF в Египте
Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000 Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвёртой сеяной Лесе Цуренко понадобилось чуть больше часа, чтобы победить обладательницу wild card Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз из Египта – 6:2, 6:3. Во втором круге украинка встретится с победительницей встречи между египтянкой Сандрой Самир и Леси Керхов из Нидерландов. Для Цуренко это первый турнир ITF с ноября 2014 года.
Марта Костюк провела на корте два часа и потерпела поражение от румынской теннисистки Ирины-Камелии Бегу: 6:2, 1:6, 5:7. В решающем сете киевлянка уступала 0:3, однако сумела выйти вперёд 5:4, после чего проиграла три гейма кряду. Напомним, что ранее сегодня борьбу за титул завершила Дарья Снигур.
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