Марченко покинул турнир во Франции

Илья Марченко не смог продолжить борьбу на турнире во Франции
#Марченко
Источник – Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко (255) не смог пробиться в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour во французском Шербурі.
Украинец в трех сетах уступил французскому теннисисту Кентену Али (203). Матч продолжался 2 часа и 25 минут.
CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour
Шербур, Франция
Призовой фонд – €46,600
Второй круг, 12 февраля
Кентен Али – Илья Марченко 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4)
Напомним, Марченко одержал первую победу в новом году.
Также, Костюк уступила на старте турнира в Египте.
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