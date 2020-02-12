Марченко покинул турнир во Франции

Илья Марченко не смог продолжить борьбу на турнире во Франции

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Источник – Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко (255) не смог пробиться в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour во французском Шербурі.

Украинец в трех сетах уступил французскому теннисисту Кентену Али (203). Матч продолжался 2 часа и 25 минут.

CHALLENGER LA MANCHE-CHERBOURG – ATP Challenger Tour

Шербур, Франция

Призовой фонд – €46,600

Второй круг, 12 февраля

Кентен Али – Илья Марченко 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4)

Напомним, Марченко одержал первую победу в новом году.

Также, Костюк уступила на старте турнира в Египте.