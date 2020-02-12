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Теннис

Санкт-Петербург. Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сетка турнира: парный разряд

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Первый круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 2) – Корнелия Листер/Рената Ворачова (Швеция/Чехия) 4-6, 5-7

По ходу первого сета украинки сумели сравнять счет, уступая 1-4, но затем проиграли следующие два гейма. Во второй партии теннисистки поочередно защищали свои подачи, а в 12-м гейме Листер и Ворачова воспользовались матчболом на подаче сестер Киченок. Соперницы провели на корте 1 час и 20 минут.

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Источник: btu.org.ua
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