Санкт-Петербург. Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение в стартовом матче

Первый круг Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 2) – Корнелия Листер/Рената Ворачова (Швеция/Чехия) 4-6, 5-7
По ходу первого сета украинки сумели сравнять счет, уступая 1-4, но затем проиграли следующие два гейма. Во второй партии теннисистки поочередно защищали свои подачи, а в 12-м гейме Листер и Ворачова воспользовались матчболом на подаче сестер Киченок. Соперницы провели на корте 1 час и 20 минут.
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