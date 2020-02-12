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Теннис

Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации

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С 14 по 19 апреля в Будапеште состоятся матчи финала Кубка Федерации

#Кубок Федерации

Источник – isport.иа.

Сегодня, 11 февраля, в столице Венгрии состоялась жеребьевка, в ходе которой определились участники групп финальной стадии турнира.

Двенадцать команд были разделены на четыре группы.

Состав групп:

Группа A

Франция
Россия
Венгрия

Группа B

Австралия
Беларусь
Бельгия

Группа C

США
Испания
Словакия

Группа D

Чехия
Германия
Швейцария

Напомним, сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации.

Источник: champion.com.ua
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