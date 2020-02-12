Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации

С 14 по 19 апреля в Будапеште состоятся матчи финала Кубка Федерации
#Кубок Федерации
Источник – isport.иа.
Сегодня, 11 февраля, в столице Венгрии состоялась жеребьевка, в ходе которой определились участники групп финальной стадии турнира.
Двенадцать команд были разделены на четыре группы.
Состав групп:
Группа A
Франция
Россия
Венгрия
Группа B
Австралия
Беларусь
Бельгия
Группа C
США
Испания
Словакия
Группа D
Чехия
Германия
Швейцария
Напомним, сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации.
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