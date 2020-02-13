Цуренко победила в первом круге турнира в Египте

Матч продолжался 1 час 6 минут
#Цуренко, #Каир
Источник – Чемпион.
В первом круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (Египет).
Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 6 минут.
Во втором круге турнира украинка сыграет с победительницей пары Сандра Самир (369) – Лесли Керкхове (157).
Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Первый круг, 12 февраля
Леся Цуренко (129) – Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (705) 6:2, 6:3
Ранее, Снегирь проиграла на старте турнира в Египте.
Напомним, Ястремская снялась с турнира WTA в Хуахине.
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