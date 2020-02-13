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Теннис

Цуренко победила в первом круге турнира в Египте

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Матч продолжался 1 час 6 минут

#Цуренко, #Каир

Источник – Чемпион.

В первом круге турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (Египет).

Украинка победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Во втором круге турнира украинка сыграет с победительницей пары Сандра Самир (369) – Лесли Керкхове (157).

Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Первый круг, 12 февраля

Леся Цуренко (129) – Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (705) 6:2, 6:3

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Источник: champion.com.ua
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