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Теннис

Хуахин. Элина Свитолина против Сторм Сандерс во втором круге: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за выход в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине. Ее соперницей будет австралийская теннисистка Сторм Сандерс. Поединок пройдет третьим запуском на Центральном корте. Начало игрового дня в 10:00 по киевскому времени

Элина Свитолина (Украина) – 4-я ракетка мира

Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/поражений за карьеру: 371/194
Призовые за карьеру: $19,371,666
Элина Свитолина на портале БТУ

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Сторм Сандерс (Австралия) – 319-я ракетка мира
Хуахин. Элина Свитолина против Сторм Сандерс во втором круге: превью матча
Дата рождения: 11/08/1994 (25 лет)
Место рождения: Рокхэмптон, Австралия
Рост: 166 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA:
Высший рейтинг WTA: 202 (10/02/2014)
Побед/поражений за карьеру: 134/124
Призовые за карьеру: $387,099

H2H: 0-0

Путь на турнире:
Элина Свитолина
R1 – Бибиане Схофс (Нидерланды, 196) 6-2 6-4

Сторм Сандерс
QR1 – Моюка Утияма (Япония, 499) 4-6 7-6 7-5
QFR – Пенгтарн Плипуех (Таиланд, 286) 5-7 6-3 6-2
R1 – Ульрике Эйкери (Норвегия, 244) 6-3 6-4

История на турнире: обе теннисистки впервые играют на соревнованиях в Хуахине;

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Выступления на харде: Элина Свитолина – 223/99 (3/2 в этом году) | Сторм Сандерс – 101/87 (в этом году – 6/2);

Выступления в сезоне 2020: Элина Свитолина – 5/3. Свитолина проиграла в первом круге турнира в Брисбене, вышла в третий раунд на Australian Open и выиграла два матча их трех в рамках Кубка Федерации на прошлой неделе в Таллине | Сторм Сандерс – 6/2. Австралийка в этом году проиграла в финале квалификации в Брисбене и во втором раунде отбора Australian Open;

Последние пять матчей: Элина Свитолина: П, В, В, П, В | Сторм Сандерс: В, П, В, В, В

Национальный фактор: Элина Свитолина – 16/7. В прошлом году, в финале Итогового турнира WTA, Свитолина уступила Эшли Барти и прервала свою двенадцатиматчевую серию побед против австралийских теннисисток | Сторм Сандерс – 3/1. Сандерс выиграла три последних поединка против украинок. В 2017 году она обыграла Алену Бондаренко, когда та предпринимала попытку вернуться в профессиональный теннис;

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Котировки букмекеров: Букмекеры считают Элину Свитолину явной фавориткой этого матча и предлагают коэффициент на ее победу 1,104. Успех австралийской теннисистки оценивается коэффициентом 6,7;

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Источник: btu.org.ua
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