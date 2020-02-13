Хуахин. Элина Свитолина против Сторм Сандерс во втором круге: превью матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет бороться за выход в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине. Ее соперницей будет австралийская теннисистка Сторм Сандерс. Поединок пройдет третьим запуском на Центральном корте. Начало игрового дня в 10:00 по киевскому времени
Элина Свитолина (Украина) – 4-я ракетка мира
Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет) Место рождения: Одесса, Украина Рост: 174 см Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд) Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune) Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017) Побед/поражений за карьеру: 371/194 Призовые за карьеру: $19,371,666 Элина Свитолина на портале БТУ
Выступления на харде:Элина Свитолина – 223/99 (3/2 в этом году) | Сторм Сандерс – 101/87 (в этом году – 6/2);
Выступления в сезоне 2020:Элина Свитолина – 5/3. Свитолина проиграла в первом круге турнира в Брисбене, вышла в третий раунд на Australian Open и выиграла два матча их трех в рамках Кубка Федерации на прошлой неделе в Таллине | Сторм Сандерс – 6/2. Австралийка в этом году проиграла в финале квалификации в Брисбене и во втором раунде отбора Australian Open;
Последние пять матчей:Элина Свитолина:П, В, В, П, В | Сторм Сандерс:В, П, В, В, В
Национальный фактор:Элина Свитолина – 16/7. В прошлом году, в финале Итогового турнира WTA, Свитолина уступила Эшли Барти и прервала свою двенадцатиматчевую серию побед против австралийских теннисисток | Сторм Сандерс – 3/1. Сандерс выиграла три последних поединка против украинок. В 2017 году она обыграла Алену Бондаренко, когда та предпринимала попытку вернуться в профессиональный теннис;