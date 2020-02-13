Каир. Цуренко будет бороться за выход в полуфинал

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине
Сегодня, 14:49
Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал
Вчера, 14:46
Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"
Вчера, 13:40
Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине
Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Египте
Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000 Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Во втором круге украинская теннисистка, посеянная под четвёртым номером, за час одержала победу над нидерландкой Лесли Керхов: 6:2, 6:2. Цуренко трижды подала навылет по ходу матча, сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.