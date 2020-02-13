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Четверг, 13 февраля, 2020
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Теннис

Каир. Цуренко будет бороться за выход в полуфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 15:07

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Сегодня, 14:49

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

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Вчера, 13:40

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Египте

Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Во втором круге украинская теннисистка, посеянная под четвёртым номером, за час одержала победу над нидерландкой Лесли Керхов: 6:2, 6:2. Цуренко трижды подала навылет по ходу матча, сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

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Дальше Леся встретится с шестой ракеткой турнира Ларой Арруабарреной. Украинка победила в четырёх из пяти встреч с представительницей Испании, в том числе в прошлом году в Дохе.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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