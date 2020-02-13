Каир. Цуренко будет бороться за выход в полуфинал

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Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира ITF в Египте



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Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Во втором круге украинская теннисистка, посеянная под четвёртым номером, за час одержала победу над нидерландкой Лесли Керхов: 6:2, 6:2. Цуренко трижды подала навылет по ходу матча, сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

Дальше Леся встретится с шестой ракеткой турнира Ларой Арруабарреной. Украинка победила в четырёх из пяти встреч с представительницей Испании, в том числе в прошлом году в Дохе.

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Фото: Getty Images.