Каир. Снигур проиграла лидеру посева в первом круге

Новости

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Хуахин. Свитолина вышла во второй круг соревнований

Капитан сборной Украины о матче с Японией: "Составы команд – это основной момент в этом противостоянии"

Дарья Снигур завершила выступление на турнире ITF в Египте



Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour

Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В стартовом матче украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы Нидерландов Аранчи Рус: 4:6, 3:6. По ходу встречи, которая продолжалась почти два часа, Снигур допустила три двойных ошибки, сделала три брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.

Отметим, что на следующей неделе Дарья заявлена на турнире ITF с призовым фондом $60,000, который также пройдёт в Каире на хардовом покрытии.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь