Каир. Снигур проиграла лидеру посева в первом круге

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"
Вчера, 13:40
Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине
Вчера, 13:26
Хуахин. Свитолина вышла во второй круг соревнований
11.02.20 22:02
Капитан сборной Украины о матче с Японией: "Составы команд – это основной момент в этом противостоянии"
Дарья Снигур завершила выступление на турнире ITF в Египте
Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000 Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
В стартовом матче украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы Нидерландов Аранчи Рус: 4:6, 3:6. По ходу встречи, которая продолжалась почти два часа, Снигур допустила три двойных ошибки, сделала три брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.