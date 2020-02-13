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Теннис

Каир. Снигур проиграла лидеру посева в первом круге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дарья Снигур завершила выступление на турнире ITF в Египте

Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В стартовом матче украинская теннисистка потерпела поражение от представительницы Нидерландов Аранчи Рус: 4:6, 3:6. По ходу встречи, которая продолжалась почти два часа, Снигур допустила три двойных ошибки, сделала три брейка и проиграла пять геймов на своей подаче.

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Отметим, что на следующей неделе Дарья заявлена на турнире ITF с призовым фондом $60,000, который также пройдёт в Каире на хардовом покрытии.

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Источник: btu.org.ua
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