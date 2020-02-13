Роттердам. Поспишил обыграл лидера посева, Димитров покидает турнир

Второй круг Ф. Оже-Альяссим (Канада) – Г. Димитров (Болгария) 6-4, 6-2 Д. Эванс (Великобритания) – К. Хачанов (Россия) 4-6, 6-3, 6-4
– Финалист турнира в Монпелье на прошлой неделе Вашек Поспишил потратил чуть больше часа, чтобы обыграть первого сеяного в Роттердаме Даниила Медведева. За матч канадец оформил 3 брейка против одного у соперника. Дальше Поспишил сыграет против серба Филипа Крайиновича.
– Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале встретится с победителем матча Стефанос Циципас – Альяж Бедене, а Дэн Эванс сыграет с сильнейшим во французском дерби Гаэля Монфис и Жиля Симона.