Новое на сайте

еще
Четверг, 13 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисРоттердам. Поспишил обыграл лидера посева, Димитров покидает турнир
Теннис

Роттердам. Поспишил обыграл лидера посева, Димитров покидает турнир

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 14:46

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Вчера, 13:40

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Вчера, 13:26

Хуахин. Свитолина вышла во второй круг соревнований

11.02.20 22:02

Капитан сборной Украины о матче с Японией: "Составы команд – это основной момент в этом противостоянии"

На турнире в Нидерландах сыграны все матчи первого круга.

ABN AMRO World Tennis Tournament – ATP Tour 500
Роттердам, Нидерланды • 10-16 февраля • хард (зал) •
Действующий чемпион: Гаэль Монфис (Франция)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг
В. Поспишил (Канада) – Д. Медведев (Россия, 1) 6-4, 6-3

Читайте также:  Трансляция Australian Open - смотреть онлайн

Второй круг
Ф. Оже-Альяссим (Канада) – Г. Димитров (Болгария) 6-4, 6-2
Д. Эванс (Великобритания) – К. Хачанов (Россия) 4-6, 6-3, 6-4

– Финалист турнира в Монпелье на прошлой неделе Вашек Поспишил потратил чуть больше часа, чтобы обыграть первого сеяного в Роттердаме Даниила Медведева. За матч канадец оформил 3 брейка против одного у соперника. Дальше Поспишил сыграет против серба Филипа Крайиновича.

– Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале встретится с победителем матча Стефанос Циципас – Альяж Бедене, а Дэн Эванс сыграет с сильнейшим во французском дерби Гаэля Монфис и Жиля Симона.

Читайте также:  24 теннисистки заработали в этом году более миллиона долларов призовых. Свитолина в первой десятке

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Костюк и Цуренко в паре вышли в четвертьфинал турнира в Египте

Хуахин. Элина Свитолина против Сторм Сандерс во втором круге: превью матча

Снегирь проиграла на старте турнира в Египте

Бондаренко проиграла в первом круге турнира в Таиланде

Каир. Снигур проиграла лидеру посева в первом круге

Закрыть