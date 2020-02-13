Роттердам. Поспишил обыграл лидера посева, Димитров покидает турнир

Новости

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Хуахин. Свитолина вышла во второй круг соревнований

Капитан сборной Украины о матче с Японией: "Составы команд – это основной момент в этом противостоянии"

На турнире в Нидерландах сыграны все матчи первого круга.



ABN AMRO World Tennis Tournament – ATP Tour 500

Роттердам, Нидерланды • 10-16 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Гаэль Монфис (Франция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Первый круг

В. Поспишил (Канада) – Д. Медведев (Россия, 1) 6-4, 6-3

Второй круг

Ф. Оже-Альяссим (Канада) – Г. Димитров (Болгария) 6-4, 6-2

Д. Эванс (Великобритания) – К. Хачанов (Россия) 4-6, 6-3, 6-4

– Финалист турнира в Монпелье на прошлой неделе Вашек Поспишил потратил чуть больше часа, чтобы обыграть первого сеяного в Роттердаме Даниила Медведева. За матч канадец оформил 3 брейка против одного у соперника. Дальше Поспишил сыграет против серба Филипа Крайиновича.

– Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале встретится с победителем матча Стефанос Циципас – Альяж Бедене, а Дэн Эванс сыграет с сильнейшим во французском дерби Гаэля Монфис и Жиля Симона.

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