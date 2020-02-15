Цуренко вышла в финал турнира в Египте

Украинка обыграла Аранчу Рус из Нидерландов в двух сетах

#Цуренко, #Рус

Источник – Чемпион.

В полуфинале турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Аранчу Рус (Нидерланды).

Украинка победила в двух сетах.

Турнир ITF

Каир, Египет

Призовой фонд – $100,000

Піфінал, 15 февраля

Леся Цуренко (Украина, 129) – Аранча Рус (Нидерланды, 77) – 7:5, 6:0

В финале Цуренко сыграет против Ирины Бегу из Румынии (№118 WTA) или Елены Большовой из Испании (№111 WTA).

Ранее Цуренко победила Керкхове и Лару Принят-Весино.