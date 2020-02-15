Цуренко вышла в финал турнира в Египте

Украинка обыграла Аранчу Рус из Нидерландов в двух сетах
#Цуренко, #Рус
Источник – Чемпион.
В полуфинале турнира ITF в Каире (Египет) украинка Леся Цуренко победила Аранчу Рус (Нидерланды).
Украинка победила в двух сетах.
Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
Піфінал, 15 февраля
Леся Цуренко (Украина, 129) – Аранча Рус (Нидерланды, 77) – 7:5, 6:0
В финале Цуренко сыграет против Ирины Бегу из Румынии (№118 WTA) или Елены Большовой из Испании (№111 WTA).
Ранее Цуренко победила Керкхове и Лару Принят-Весино.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: