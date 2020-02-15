Дубай. Завацкая проигрывает на старте квалификации

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Каир. Цуренко побеждает лидера посева на пути в финал

Дубай. Свитолина и Ястремская сыграют в основной сетке

Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Катарина Завацкая потерпела поражение в первом круге отборочного турнира.



Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier

Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000

Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

В первом матче в квалификации украинка проиграла словачке Кристине Кучовой (WTA 164): 6-3, 2-6, 3-6.

Соперницы провели на корте почти два часа. По ходу решающего сета украинка уступала 1-5, сумела сократить отставание, а Кучова подала на победу со второй попытки.

В феврале прошлого года Завацкая победила Кучову на 25-тысячнике ITF в Словакии.

В основной сетке в Дубае будут стартовать Элина Свитолина и Даяна Ястремская.



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