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Теннис

Дубай. Завацкая проигрывает на старте квалификации

Евгений НикитюкНет комментариев
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Катарина Завацкая потерпела поражение в первом круге отборочного турнира.

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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В первом матче в квалификации украинка проиграла словачке Кристине Кучовой (WTA 164): 6-3, 2-6, 3-6.

Соперницы провели на корте почти два часа. По ходу решающего сета украинка уступала 1-5, сумела сократить отставание, а Кучова подала на победу со второй попытки.

В феврале прошлого года Завацкая победила Кучову на 25-тысячнике ITF в Словакии.

В основной сетке в Дубае будут стартовать Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Источник: btu.org.ua
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