Дубай. Завацкая проигрывает на старте квалификации

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Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине
Катарина Завацкая потерпела поражение в первом круге отборочного турнира.Dubai Duty Free Tennis Championships – PremierДубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000Действующая чемпионка: Белинда Бенчич (Швейцария)Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
В первом матче в квалификации украинка проиграла словачке Кристине Кучовой (WTA 164): 6-3, 2-6, 3-6.
Соперницы провели на корте почти два часа. По ходу решающего сета украинка уступала 1-5, сумела сократить отставание, а Кучова подала на победу со второй попытки.
В феврале прошлого года Завацкая победила Кучову на 25-тысячнике ITF в Словакии.
В основной сетке в Дубае будут стартовать Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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