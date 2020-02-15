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Теннис

Нью-Йорк. Эдмунд и Кецманович будут бороться за место в финале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 10:52

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Известны имена полуфиналистов на соревнованиях АТР в США.

New York Open – ATP Tour 250
Нью-Йорк, США • 10-16 февраля • хард (зал)
Действующий чемпион: Райли Опелка (США)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал
А. Сеппи (Италия) – Д. Томпсон (Австралия) 6-7(2), 6-4, 6-1
Д. Юнг (Тайвань) – Р. Опелка (США, 3) 5-7, 6-4, 6-4
М. Кецманович (Сербия) – У. Умбер (Франция, 4) 3-6, 6-2, 6-4
К. Эдмунд (Великобритания, 8) – С. Квон (Южная Корея) 3-6, 6-2, 7-6(5)

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Пары соперников в 1/2 финала: Сеппи – Юнг (0-0), Эдмунд – Кецманович (0-0).

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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