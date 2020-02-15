Нью-Йорк. Эдмунд и Кецманович будут бороться за место в финале

Новости

Дубай. Свитолина и Ястремская сыграют в основной сетке

Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Известны имена полуфиналистов на соревнованиях АТР в США.



New York Open – ATP Tour 250

Нью-Йорк, США • 10-16 февраля • хард (зал)

Действующий чемпион: Райли Опелка (США)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Четвертьфинал

А. Сеппи (Италия) – Д. Томпсон (Австралия) 6-7(2), 6-4, 6-1

Д. Юнг (Тайвань) – Р. Опелка (США, 3) 5-7, 6-4, 6-4

М. Кецманович (Сербия) – У. Умбер (Франция, 4) 3-6, 6-2, 6-4

К. Эдмунд (Великобритания, 8) – С. Квон (Южная Корея) 3-6, 6-2, 7-6(5)

Пары соперников в 1/2 финала: Сеппи – Юнг (0-0), Эдмунд – Кецманович (0-0).

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Фото: ATP Tour.