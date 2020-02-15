Нью-Йорк. Эдмунд и Кецманович будут бороться за место в финале

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Известны имена полуфиналистов на соревнованиях АТР в США.New York Open – ATP Tour 250Нью-Йорк, США • 10-16 февраля • хард (зал) Действующий чемпион: Райли Опелка (США)Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд
ЧетвертьфиналА. Сеппи (Италия) – Д. Томпсон (Австралия) 6-7(2), 6-4, 6-1Д. Юнг (Тайвань) – Р. Опелка (США, 3) 5-7, 6-4, 6-4М. Кецманович (Сербия) – У. Умбер (Франция, 4) 3-6, 6-2, 6-4К. Эдмунд (Великобритания, 8) – С. Квон (Южная Корея) 3-6, 6-2, 7-6(5)
Пары соперников в 1/2 финала: Сеппи – Юнг (0-0), Эдмунд – Кецманович (0-0).
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Фото: ATP Tour.
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