WTA разъяснила игрокам о нововведениях в правилах “коучинга”

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На следующей неделе начинается пробный период использования помощи тренера с трибуны



Начиная с турнира в Дубае, в тестовом режиме на всех турнирах категории Premier и International будет разрешен “коучинг” с трибуны. Помощь тренера на корте и впредь будет осуществляться согласно текущим правилам.

Во время матча “коучинг” с трибуны допускается исключительно при следующих условиях:

• Проводится из специально отведенной зоны для игрока/тренера.

• Данная зона по возможности размещается максимально близко к задней линии или задней части корта с той стороны, с которой игрок находится во время переходов между геймами.

• Краткий и вербальный “коучинг” разрешается лишь в случаях, когда игрок находится на той же стороне корта, что и специально отведенная зона.

• Скрытый, невербальный “коучинг” в форме жестов и сигналов разрешается в случаях, когда игрок находится на той же стороне корта, что и специально отведенная зона, либо на противоположной стороне корта, но если он не отвлекает соперника или зрителей.

• Игрокам запрещено подходить к тренерам или разговаривать с ними в любое время, включая переходы между геймами, перерывы между сетами, или паузы, взятой соперником для получения медицинской помощи, смены экипировки или посещения туалета.

• Игроки, желающие побеседовать с тренером, должны запросить перерыв для вызова тренера на корт.

• Тренерам запрещено обращаться к своему подопечному в момент, когда он по какой-либо причине покидает корт (за исключением случаев, когда матч прерывается по причине дождя).

• Если вербальный “коучинг” или жесты и сигналы тренера начинают мешать ведению матча или отвлекать соперника, супервайзер обязан сообщить тренеру о возможных последствиях до того, как применять штрафные санкции к игроку. Если тренер продолжит мешать ходу игры, игрок может понести штрафные санкции.

• Во время “коучинга” на корте тренер обязан иметь микрофон, однако данное требование не распространяется на случаи “коучинга” с трибуны.

• Ожидается, что тренер, находящийся в специально отведенной зоне для игрока/тренера, должен быть одет в соответствующую и чистую теннисную экипировку.



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