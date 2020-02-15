Новое на сайте

еще
Суббота, 15 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисWTA разъяснила игрокам о нововведениях в правилах “коучинга”
Теннис

WTA разъяснила игрокам о нововведениях в правилах “коучинга”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 15:44

Каир. Цуренко побеждает лидера посева на пути в финал

Сегодня, 10:52

Дубай. Свитолина и Ястремская сыграют в основной сетке

Вчера, 14:32

Хуахин. Свитолина проигрывает Хибино в четвертьфинале

13.02.20 15:07

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

На следующей неделе начинается пробный период использования помощи тренера с трибуны

Начиная с турнира в Дубае, в тестовом режиме на всех турнирах категории Premier и International будет разрешен “коучинг” с трибуны. Помощь тренера на корте и впредь будет осуществляться согласно текущим правилам.

Во время матча “коучинг” с трибуны допускается исключительно при следующих условиях:

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

• Проводится из специально отведенной зоны для игрока/тренера.
• Данная зона по возможности размещается максимально близко к задней линии или задней части корта с той стороны, с которой игрок находится во время переходов между геймами.
• Краткий и вербальный “коучинг” разрешается лишь в случаях, когда игрок находится на той же стороне корта, что и специально отведенная зона.
• Скрытый, невербальный “коучинг” в форме жестов и сигналов разрешается в случаях, когда игрок находится на той же стороне корта, что и специально отведенная зона, либо на противоположной стороне корта, но если он не отвлекает соперника или зрителей.

Читайте также:  Даллас. Калинина проведёт второй финал в сезоне

• Игрокам запрещено подходить к тренерам или разговаривать с ними в любое время, включая переходы между геймами, перерывы между сетами, или паузы, взятой соперником для получения медицинской помощи, смены экипировки или посещения туалета.
• Игроки, желающие побеседовать с тренером, должны запросить перерыв для вызова тренера на корт.
• Тренерам запрещено обращаться к своему подопечному в момент, когда он по какой-либо причине покидает корт (за исключением случаев, когда матч прерывается по причине дождя).
• Если вербальный “коучинг” или жесты и сигналы тренера начинают мешать ведению матча или отвлекать соперника, супервайзер обязан сообщить тренеру о возможных последствиях до того, как применять штрафные санкции к игроку. Если тренер продолжит мешать ходу игры, игрок может понести штрафные санкции.

Читайте также:  Свитолина провела первую тренировку на кортах Australian Open

• Во время “коучинга” на корте тренер обязан иметь микрофон, однако данное требование не распространяется на случаи “коучинга” с трибуны.
• Ожидается, что тренер, находящийся в специально отведенной зоне для игрока/тренера, должен быть одет в соответствующую и чистую теннисную экипировку.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Дубай. Завацкая проигрывает на старте квалификации

Цуренко вышла в финал турнира в Египте

Нью-Йорк. Эдмунд и Кецманович будут бороться за место в финале

Буэнос-Айрес. Шварцман отыграл 4 матчбола соперника и вышел в полуфинал

Санкт-Петербург. Саккари и Рыбакина встретятся в полуфинале

Закрыть