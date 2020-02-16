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Теннис

Буэнос-Айрес. Рууд и Соуза будут бороться за трофей чемпиона

Евгений НикитюкНет комментариев
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Определились финалисты на соревнованиях АТР 250 в Аргентине.

Argentina Open – ATP Tour 250
Буэнос-Айрес, Аргентина • 10-16 февраля • грунт •
Действующий чемпион: Марко Чеккинато (Италия)
Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал
К. Рууд (Норвегия, 8) – Х. Лондеро (Аргентина) 4-6, 7-5, 6-1
П. Соуза (Португалия) – Д. Шварцман (Аргентина, 1) *отказ

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– Лидер посева Диего Шварцман принял решение сняться с полуфинала из-за проблем с левой ногой. 27-летний Шварцман впервые в карьере снялся с поединка в Туре еще до его начала.

На отказе аргентинца в финал прошел 31-летний португалец Педро Соуза. Соуза попал в основную сетку как «лаки-лузер» после того, как с соревнований снялся чилиец Кристиан Гарин. До этой недели Соуза (145-й в рейтинге АТР) не провел ни одного четвертьфинала в Туре за всю карьеру.

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– 21-летний Каспер Рууд проведет второй финал АТР в карьере. В прошлом апреле в Хьюстоне норвежец проиграл в решающем матче Кристиану Гарину. Выход в финал гарантировал Касперу личный и национальный рекорд в рейтинге АТР – 38-е место. Ранее автором лучшего результата среди норвежцев в мужском теннисе был его отец, Кристиан, которому удалось подняться на 39-ю строчку.

В сезоне-2018 Соуза обыграл Рууда в их единственном очном поединке в финале «челленджера» в Браге.

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Фото: ATP Tour.

Источник: btu.org.ua
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