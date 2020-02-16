Буэнос-Айрес. Рууд и Соуза будут бороться за трофей чемпиона

– Лидер посева Диего Шварцман принял решение сняться с полуфинала из-за проблем с левой ногой. 27-летний Шварцман впервые в карьере снялся с поединка в Туре еще до его начала.
На отказе аргентинца в финал прошел 31-летний португалец Педро Соуза. Соуза попал в основную сетку как «лаки-лузер» после того, как с соревнований снялся чилиец Кристиан Гарин. До этой недели Соуза (145-й в рейтинге АТР) не провел ни одного четвертьфинала в Туре за всю карьеру.
– 21-летний Каспер Рууд проведет второй финал АТР в карьере. В прошлом апреле в Хьюстоне норвежец проиграл в решающем матче Кристиану Гарину. Выход в финал гарантировал Касперу личный и национальный рекорд в рейтинге АТР – 38-е место. Ранее автором лучшего результата среди норвежцев в мужском теннисе был его отец, Кристиан, которому удалось подняться на 39-ю строчку.
В сезоне-2018 Соуза обыграл Рууда в их единственном очном поединке в финале «челленджера» в Браге.