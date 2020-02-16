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Теннис

Дубай. Сёстры Киченок узнали первых соперниц в парной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 09:09

Дубай. Свитолина получит новую соперницу по первому кругу

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Украинские теннисистки сыграют в парном разряде “Премьера” в ОАЭ

Dubai Duty Free Tennis Championships – Premier
Дубай, ОАЭ • 17-23 февраля • хард • $848,000
Сетки турнира: парный разряд

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В первом круге Людмила и Надежда Киченок встретятся с хорваткой Дарьей Юрак и Ярославой Шведовой из Казахстана.

Украинки во второй раз сыграют вместе на турнире в Дубае: в 2017 году Людмила и Надежда проиграли на старте соревнований седьмым сеяным Эбигейл Спирс и Катарине Среботник.

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Источник: btu.org.ua
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